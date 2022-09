Prezydent Szczecina ocenił podręcznik: HiT to kit

Warto wspomnieć, że podręcznik prof. Wojciecha Roszkowskiego jest obecnie jedynym zatwierdzonym przez resort oświaty podręcznikiem do przedmiotu historia i teraźniejszość. Powstał też podręcznik napisany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, ale książka czeka na dopuszczenie do użytku szkolnego. Nauczyciele nie muszą w ogóle korzystać z jakiegokolwiek podręcznika, a jedynie opierać się o własne materiały.

Historia i teraźniejszość ma zastąpić w szkołach wiedzę o społeczeństwie na poziomie podstawowym. Uczyć się jej będą młodzi ludzie z pierwszych klas liceów, techników i szkół branżowych pierwszego stopnia. Inicjatywa Wolna Szkoła od 23 do 31 sierpnia tworzyła mapę placówek oświatowych, w których młodzież nie będzie uczyła się nowego przedmiotu historia i teraźniejszość z nowego podręcznika autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Co prawda weryfikacji dokonano jedynie na podstawie informacji o podręcznikach obowiązujących w nowym roku szkolnym zwartych na stronach internetowych szkół, jednak dane mówią wyraźnie: polskie szkoły nie chcą nowej książki.

HiT czy kit? Dla mnie to drugie👎 Co jakiś czas podpytujecie 'co z tym podręcznikiem?'. Nie mam zwyczaju wypowiadania...

"HiT czy kit? Dla mnie to drugie" - napisał na swoim oficjalnym profilu facebookowym 1 września po południu. "Co jakiś czas podpytujecie 'co z tym podręcznikiem?'. Nie mam zwyczaju wypowiadania się, jeśli nie znam do końca tematu. Podręcznik pojawił się jednak w urzędzie i miałem wątpliwą przyjemność czytania fragmentów. W mojej opinii w wielu miejscach to zbiór bardziej poglądów niż faktów. Chyba nie tak to powinno wyglądać. Wierzę jednak w mądrość naszych nauczycieli. Jestem przekonany, że doskonale wiedzą co robić i jak uczyć nasze dzieci"

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Hit 2022-09-02 14:35:52 Za to mieszkańcy mówią że prezydent wciska nam w mieście KIT z niszczeniem zieleni i zaniedbaną komunikacją miejską

Wydawca 2022-09-02 14:26:11 Najlepiej sprzedająca się książka w Polsce - kupujcie bo zabraknie.

Do @@ i tak trzymać 2022-09-02 14:20:22 Do @@ i tak trzymać 2022-09-02 13:10:33 _ to raczej ty głupoty piszesz. Np. taki gospodarny Poznań od 1 sierpnia na rok zamknął to swoją słynna Pestke- powód, tak zwyczajnie się sypie. Od 1 września całe centrum bez tramów! Generalnie całe centrum to plac budowy, padają knajpy, sklepy! Od września zabrakło miejsca w szkołach dla 400 dzieciaków! Biznesy uciekają z miasta, mieszkańcy przenoszą się do okolicznych gmina, wiosek. Syf jest w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocku, Łódź niemal cały Śląsk

Czytelnik 2022-09-02 14:06:19 Przeczytałem HiT i nie ma tam żadnych nieprawdziwych informacji. Wszystko rzetelnie opracowane. Nie rozumiem skąd taka agresja na autora.

Normals 2022-09-02 14:05:02 Do tej pory na podręcznikach mogli zarabiać tylko lewacy - stąd to wycie.

Historyk 2022-09-02 14:03:59 W końcu mamy uczciwy podręcznik historii. Panie Profesorze Roszkowski - dziękuję.

@ Aneta 2022-09-02 14:02:39 HiT jest Git, wystarczy przeczytać całość, a nie tendencyjnie wybrane fragmenty. Czy pani przeczytała tę książkę w całości ?

Fir 2022-09-02 14:01:49 Sry*tek fir dojczland

Jb 2022-09-02 14:01:28 Chrześcijanin, prezydent Szczecina, okazał się lewakiem.

do: @Hmmm 2022-09-02 13:55:29 Ta, dzięki której został kilkanaście lat temu prezydentem i z którą dziś idzie ramię w ramię.

pulizer 2022-09-02 13:54:15 Ta książka to HIT czytelniczy 2022 roku. Dziękujemy za reklamę!!!

Rtęć 2022-09-02 13:45:46 Jak trzeba było ratować Odrę to nie widzieliśmy Pana Prezydenta teraz już wiemy dlaczego- czytał fragmenty podręcznika dla licealistów

do Andrieja 2022-09-02 13:33:09 Przeczytaj sobie jak bardzo żałosne i głupie jest to co napisałeś, paŃie Andrieju

greg 2022-09-02 13:19:37 a prezio to taśma czaskosia!

@Nowa 2022-09-02 13:17:12 A Ciebie, o której? Byłeś w internacie?

Mirek KOD Szczecin 2022-09-02 13:16:10 ***** ***

Ewa 2022-09-02 13:12:03 Pan prezydent ma rację.

Nowa historia 2022-09-02 13:11:51 Niech w tej nowej pisowskiej historii napiszą ze Jarosław jest jedynym twórca Zwiazku Solidarność, że był tylko on prześladowany, torturowany i internowany w dniu ogłoszenia stanu wojennego przez Jaruzelskiego. A jak się okazuje o dniu stanu wojennego dowiedział się gdy jego mamusia zbudziła go na ciepły obiadek

@ @ i tak trzymać 2022-09-02 13:10:33 Te miasta są bardzo dobrze zarządzane, ale są regularnie okradane z pieniędzy przez władze w stolicy. Nowy Ład Morawieckiego jest winny całej sytuacji z komunikacją miejską.

@Andrzej 2022-09-02 13:08:14 A "PAŃ" jest ruskim trollem wchodzącym na polskie fora i siejącym dezinformację.

@ i tak trzymać 2022-09-02 12:57:48 @ i tak trzymać. Właśnie toczy się dyskusja w temacie tragicznego zarządzania naszym miastem np. zwijanie komunikacji miejskiej. Tak się dziwnie składa że te miasta które wymieniłeś są fatalnie zarządzane, ale włodarze z tych miast mają dużo do powiedzenia w tematach w których powinni milczeć. Czy urzędas nieudacznik ma prawo krytykować innego urzędasa nieudacznika? 12 największych miast RP jest fatalnie zarządzana, no dziwnym trafem ich prezydenci mają wiele do powiedzenia w innych tematach

jak mi przykro :) 2022-09-02 12:52:51 To Roszkowski i Poczta Polska na Polakach tym razem nie zarobią.

Ludnosc 2022-09-02 12:45:12 Kit to wstawiaja Pana rzecznicy .i vicrprezydentki, tupet , klamsta .Bedzie perzeglosowane absolutorium to wroci linia A . G...... prawda

Andrzej 2022-09-02 12:31:13 Pań nie jest Polakiem. Popiera pań idologie Niemców.

i tak trzymać 2022-09-02 12:28:42 Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Białystok i teraz Szczecin. Wszystkie duże miasta po kolei wyrzucają ten pisowski bubel do śmietnika.

Marinero 2022-09-02 12:24:09 Prezydent i tak starał się pisać oględnie ale musiał bo Gazeta lokalna Wyborcza wezwała go imiennie do tablicy. No ale nikt się nie spodziewał że frekwencja manifestacji antypodręcznikowej będzie taka żałosna na placu Adamowicza i wyszła klapa. No i do tego doszła sprawa reparacji, która pomoże podręcznikowi jako że przedstawia on polski punkt widzenia i polskie interesy. Kiepsko wyszło ludzie mają gdzieś protesty antypodręcznikowe bo swoje wiedzą

Irena 2022-09-02 12:21:01 Magister z przeciętnej uczelni ocenia według kryteriów naukowych wybitnego profesora z dorobkiem. I to tak w przerwie między kawą i decyzjami w sprawie zamknięcia basenu, rozmowy z ochroniarzem , zanieczyszczenia Arkonki czy rozkładu jazdy autobusu A. Naprawdę to niezły fachowiec, do Warszawy go dać żeby rządził albo do Berlina bo bliżej

jg729 2022-09-02 12:18:11 Skoro z Prezydenta taki historyk-fachowiec, to wrócę do obietnicy powrotu na trasę autobusu A, zapomniał już bo był zajęty ważniejszymi sprawami?

@Hmmm 2022-09-02 12:09:49 A jaką opcję polityczną reprezentuje według Ciebie prezydent Krzystek?

Ada 2022-09-02 12:08:02 Ma rację. To nie tylko kit, ale zwykły sHIT.

Edek 2022-09-02 12:03:39 Nastepny specjalista od histori sie znalazl Miasto totalnie zaniedbane a krzystek wydaje opinie PO przeczytaniu kilku fragmentów geniusz.Gdyby POdrecznik napisał jakiś lewak lub Niemcy z Ruskimi to podpisal by się pod tym obiema rękami. Dosyc juz V kolumny komu się nie POdoba paszport w dlon i wyjazd.Swiat stoi otworem i czeka na tych wszystkich geniuszy. A tak na marginesie kto pozwolil na przejazd samochodow rajdowych przez osiedle mieszkaniowej czy to tez robota naszego genialnego prezydenta?

Panie Krzystek 2022-09-02 11:57:47 Proszę zająć się rozgrzebaną od dwóch lat ulicą Mieszka I. Podręczniki to nie pana działka.

i to kończy temat 2022-09-02 11:55:59 Gniot Roszkowskiego nie będzie używany w szczecińskich szkołach.

Ewa 2022-09-02 11:55:27 A ja głupia kiedyś na niego głosowałam. To był dopiero ''kit'' !!!!!!!!

Brawo Krzystek 2022-09-02 11:46:09 PiS nie może Polakom narzucać sfałszowanej przez siebie historii Polski.

Hmmm 2022-09-02 11:45:19 Ocenił, czy tak mu kazała ocenić opcja polityczna, którą reprezentuje?

Aneta 2022-09-02 11:43:42 Prezydent Krzystek ma rację. Ten pseudopodręcznik to jedno wielkie nieporozumienie i stek kłamstw.

Brawo Prezydencie 2022-09-02 11:40:44 Liczyłem na taką rekomendację. Rozsądek zwyciężył.

Do dzieła!! 2022-09-02 11:26:09 Niech urzędujący zajmie się bieżącymi problemami miasta, najlepiej razem z radnymi, tymi zwilżonymi zielonymi też. Spójrzcie jaki bajzel jest na każdym kroku, jak pięknie rozmontowujecie miasto, robiąc z niego zaścianek. Weź się do roboty z dyrektorami i prezesikami wszystkich spoleczek, biorących kesz. Jak wam nie wstyd?!! Ślepi jesteście jak wygląda wszystko co się dzieje w mieście, za waszą zasługą. Dokąd to zmierza i komu mato służyć.? Na pewno nie mieszkańcom!

xxx 2022-09-02 11:18:06 krzystek zajmij się sprawami miasta w pierwszej kolejności

Zieb 2022-09-02 11:16:24 Znalazł się historyk i autorytet, Do roboty ze swoją klika POniemiecka, a nie książki czytają i tak nic nie zrozumią.

Potulicka 2022-09-02 11:09:36 "wątpliwa przyjemność czytania fragmentów" , ha ha, Wygląda na to że w Urzędzie czyta się fragmenty i stąd mamy może te opóźnienia w miejskich inwestycjach, wycinany beztrosko drzewostan, zaśmiecone ulice, brak śmietników, wyłączone baseny. Może warto czytać jednak całość nie fragmenty i będzie wtedy lepiej

Wacław 2022-09-02 11:06:14 Warto żeby Prezydent Krzystek przytoczył fragmenty które uważa za 'kit" to i my sobie wyrobimy zdanie co to jest "kit". Czekamy na recenzje następnych książek i podręczników bo widać jest na to wolny czas w trakcie prezydentury