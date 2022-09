Książka do HiT w każdej szkole? O to wnioskuje radny Matecki

Szczeciński radny Dariusz Matecki interpeluje do prezydenta miasta o zaopatrzenie miejskich bibliotek i szkół w podręcznik „Historia i Teraźniejszość" autorstwa Wojciecha Roszkowskiego. Na zwołanej w czwartek (1 września) konferencji prasowej odniósł się do publicznego zniszczenia tej książki przez szczecińskich Młodych Demokratów. A radnemu Pawłowi Bartnikowi jeden egzemplarz podręcznika do HiT-u przekazał w prezencie, pozostawiając ją w jego skrzynce w Biurze Rady Miasta.

Dariusz Matecki przypomniał, że Solidarna Polska już w 2012 roku w ramach akcji „Przywracamy lekcje historii" zbierała podpisy pod społecznym projektem ustawy przywracającej lekcje historii w szkołach ponadgimnazjalnych. Zebrała ich 150 tysięcy.

Dariusz Matecki kontra Młodzi Demokraci

- Wówczas Platforma Obywatelski usuwała historię ze szkół - mówił w czwartek szczeciński radny Dariusz Matecki (Solidarna Polska). - Niestety, po siedmiu latach naszych rządów, dopiero teraz, wchodzi przedmiot Historia i Teraźniejszość. Przedmiot, na podstawie którego młodzi ludzie będą mogli poznawać tak naprawdę historię najnowszą i wiedzieć skąd jest dzisiejsza sytuacja w naszym kraju. I wczoraj Młodzi Demokraci - czyli młodzieżówka Platformy Obywatelskiej - ten podręcznik profesora Wojciecha Roszkowskiego publicznie, na konferencji prasowej, zniszczyli. Powydzierali kartki i wrzucili do niszczarki. Można by się spodziewać po posłach, po ich starszych kolegach z Platformy Obywatelskiej, że tego typu zachowania zostaną potępione, że gdyby ci młodzi ludzie znali historię, to wiedzieliby, że tego typu zachowania można wiązać z zachowaniami z ustrojów totalitarnych, gdzie palono książki - czy to komunistyczny ustrój, czy nazistowski, który panował w Niemczech, czy to czasy PRL-u, gdzie cenzurowano książki, gdzie zabraniano wydawać poszczególne książki. Niestety poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka nawet polubił wpis tych młodych ludzi na Facebooku. Tym ludziom najbardziej przydałaby się wiedza, która została zawarta w tym podręczniku.

Podręcznik w skrzynce radnego Bartnika

Egzemplarz tego podręcznika podczas konferencji Mateckiego trafił do skrzynki radnego Pawła Bartnika (PO).

- Na ostatniej sesji Rady Miasta pan Paweł Bartnik, człowiek, który ukończył studia historyczne w 1985 roku, który uczył historii, porównał stacjonowanie wojsk sowieckich w Polsce do stacjonowania wojsk amerykańskich dzisiaj - tłumaczył powód przekazania książki Dariusz Matecki. - Ja mu wówczas obiecałem, że tę książkę ode mnie otrzyma i zaraz ją wrzucę do skrzynki radnego. Pan Bartnik powiedział, że PRL to nie było okupowane państwo do 1989 roku. I tu mamy problem. Ludzie, którzy studiowali w czasach komunistycznych, czy oni uczyli się o żołnierzach wyklętych, czy oni uczyli się o Katyniu, czy oni dowiedzieli się, czym w rzeczywistości był komunizm? Uczyli się zakłamanej wersji historii. I właśnie oni dzisiaj również powinni tę książkę pana profesora Roszkowskiego przeczytać. Moje roczniki z kolei, moje pokolenie i pokolenie już kolejne, które wczoraj na przykład niszczyło tę książkę, bardzo często na historii nie dochodziło do XX wieku. Podstawówka, gimnazjum (którego już nie ma), liceum - cały czas powtarzano ten sam materiał: starożytność, średniowiecze, a do czasów najnowszych, do XX wieku, po prostu nie docierali.

Podręcznik do HIT w każdej bibliotece?

Podkreślał, że stan wiedzy historycznej jest żenujący i na potwierdzenie tego podawał przykłady wypowiedzi znanych osób. Dlatego też zapowiedział interpelację do prezydenta Szczecina w sprawie zakupu książek do miejskich bibliotek i szkół.

- Bez wiedzy o polskiej historii nie ma tak naprawdę tożsamości narodowej - mówił. - Interpelację wysyłam do prezydenta Piotra Krzystka, żeby zakupił tę książkę do każdej biblioteki, do każdej szkoły w naszym mieście. Bo nikt nie chce zmuszać nauczycieli, nie chce im nakazywać tego, że mają z tej książki korzystać. Ale dlaczego mamy uniemożliwiać uczniom, którzy być może są z biednych rodzin i nie stać ich na zakup tego podręcznika, skorzystanie z tego podręcznika? Tutaj jest zawarta merytoryczna wiedza. Nie ma żadnego ataku na dzieci, które pochodzą z in vitro, bo nawet o in vitro tutaj nikt nie wspomina. Ale my jako katolicy mamy obowiązek sprzeciwiania się na przykład modyfikacjom embrionów. I o tym mówi profesor Roszkowski, a nie o tym, żeby atakować czy stygmatyzować kogokolwiek.

(sag)