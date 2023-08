Radny: „nasz mały Central Park”. Kiedy przemiana Żeromskiego?

„Ten stan uwłacza godności mieszkańców Szczecina oraz turystów i kładzie się czarnym żużlowym cieniem na wizerunku Szczecina” – w nawiązaniu do fatalnej nawierzchni większości alejek oraz braku rewitalizacji zieleni, radny Stankiewicz ocenia kondycję i postuluje kompleksową przemianę parku Żeromskiego.Fot. Anna GNIAZDOWSKA

O kompleksową rewitalizację parku Żeromskiego, w ekspresowym jak na realia Szczecina tempie zaledwie roku, postuluje radny Robert Stankiewicz. Z właściwą sobie swadą - w interpelacji - zachęca prezydenta Szczecina do wyasygnowania środków finansowych na realizację inwestycji, której finałem miałby być… „nasz mały szczeciński Central Park".

Były aleje fontann, niewielkie stawy z rybami, oryginalnie zaaranżowane zielone rabaty, mnóstwo kwietników, egzotyczne drzewa i żywopłoty we francuskim stylu. Tak jeszcze w latach trzydziestych ubiegłego wieku wyglądał park Żeromskiego. Ślady przeszłości to obrazy zatrzymane w kadrze przez dawnych mieszkańców Szczecina, melancholijne widokówki z portali poświęconych historii miasta. Teraz jest inaczej. Park Żeromskiego od lat czeka w kolejce do rewitalizacji.

- Już sześć lat temu postulowałem zarezerwowanie środków w budżecie miasta na kompleksową przebudowę parku. Potem jeszcze ponawiałem propozycję tego rodzaju inwestycji. Niestety, w oczach prezydenta Piotra Krzystka nie zyskały uznania. Dlatego w jednym z najpiękniejszych szczecińskich parków

...