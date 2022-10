Alejki Żeromskiego. Żółwie tempo zmian – nawet nie kilometr rocznie

Od lat są w stanie wskazującym na zużycie. Nie chodzi tylko o aspekt estetyczny, ale przede wszystkim funkcjonalny. Przejście po spękanym, pełnym dziur, rozpadającym się asfalcie jest ryzykowne. Szczególnie że pokrywa większość alejek jednego z najpiękniejszych szczecińskich parków - im. Stefana Żeromskiego.

To drugi co do wielkości park lewobrzeżnego Szczecina, zajmujący około 25 ha w sąsiedztwie reprezentacyjnych Wałów Chrobrego. Ten park wielkich starych drzew, pomnikowych dendrologicznych okazów od lat czeka w kolejce do rewitalizacji.

Jednak tego rodzaju inwestycja dla miejskich decydentów - najwyraźniej - nie była priorytetem. Dopiero za sprawą miejskich społeczników i Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 został odremontowany półkilometrowy odcinek pierwszej z parkowych alejek - wzdłuż ul. Malczewskiego. Po nim została wymieniona nawierzchnia na równie krótkim, czyli blisko

