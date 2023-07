„Pleciuga” ze wsparciem na spektakle i działania kulturalne

Teatr Lalek „Pleciuga" w Szczecinie otrzyma marszałkowskie wsparcie w wysokości 460 tys. zł. Ta szczecińska instytucja kultury realizuje spektakle i działania kulturalne w różnych częściach Pomorza Zachodniego.

Umowę, przyznającą wsparcie z budżetu województwa, podpisali z zastępcą Prezydenta Miasta Szczecin Lidią Rogaś, marszałek województwa Olgierd Geblewicz i członkini zarządu Anna Bańkowska.

- To bardzo ważne, aby dostęp do kultury był jak najbardziej powszechny, także w mniejszych miejscowościach. Co roku przyznajemy środki finansowe, aby Pleciuga mogła docierać do jak najszerszego grona widzów na Pomorzu Zachodnim. W tym roku to finansowe wsparcie jest jeszcze większe - mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

„Pleciuga" jest jedynym profesjonalnym teatrem formy na Pomorzu Zachodnim. Dotacja na wsparcie jej działalności w tym roku to 460 tys. zł. Finansową pomoc z budżetu województwa otrzymuje od 2019 roku i wyniosła ona łącznie do tej pory ok. 2 mln zł.

- Bardzo się cieszę, że w tych trudnych czasach dla kultury możemy liczyć na marszałkowskie wsparcie - informuje dyrektor

...