Kontrapunkt w nowej formule

Konferencja prasowa dotycząca Kontrapunktu Fot. Ryszard PAKIESER

Szczeciński festiwal teatralny przechodzi metamorfozę i już wiosną 2024 roku odbędzie się w formule biennale. Organizację przeglądu powierzono Teatrowi Lalek „Pleciuga” i Teatrowi Współczesnemu, które zapewniły, że festiwal otworzy się na mieszkańców miasta, którzy staną się współtwórcami wydarzenia.

Kontrapunkt w nowej formule będzie festiwalem cyklicznym, odbywającym się co dwa lata. Najbliższa edycja rozpocznie się 20 kwietnia 2024 roku i potrwa do 1 czerwca. To jednak nie koniec zmian. Organizację wydarzenia od Domu Kultury 13 Muz przejęły Teatr Lalek „Pleciuga” oraz Teatr Współczesny, które planują także zaprosić inne szczecińskie instytucje kultury do współtworzenia wydarzenia.

– To nie będzie festiwal wyłącznie dwóch podmiotów, chcemy, żeby to był festiwal tego miasta – mówił Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego. – Kontrapunkt, który państwo zobaczą w przyszłym roku, będzie bardzo bliski tożsamości tego miasta, ale także instytucji, które je współtworzą. (…) Jesteśmy w kontrze, ale kontrze tego, czym może być festiwal teatralny. Marzy nam się festiwal skierowany bardzo mocno do mieszkańców, stąd też decyzja o jego wydłużeniu.

Organizatorzy chcą odejść od skupiania się na „małej formie” teatralnej, którą coraz trudniej jest zidentyfikować. – Teatr jest wszystkim. Nie ma tak naprawdę czegoś takiego jak język teatru. Są języki teatru. (…) Uważamy, iż postawienie na formę i pokazywanie spektakli bardzo różnorodnych, i wielkich superprodukcji, i spektakli bardzo małych, kameralnych będzie atutem – podkreślił Skrzywanek.

Wśród głównych nurtów festiwalu niezmiennie pozostanie Międzynarodowy Konkurs Formy Kontrapunkt. W ramach którego pokazywane będą najlepsze polskie i zagraniczne spektakle z uwagą na operowanie formą. W jednym konkursie znajdą się spektakle dramatyczne, lalkowe, taneczne, pantomimiczne, łączące teatr, sztuki wizualne i muzykę. Nowością będą jednak otwarte dla publiczności obrady interdyscyplinarnego jury.

Część konkursowa potrwa około 8 dni, podczas których publiczność będzie mogła zobaczyć najlepsze konkursowe spektakle. Później rozpocznie się kolejna część festiwalu nazwana „Arcy?dzieła”, w ramach której prezentowane będą uznane i wielokrotnie nagradzane spektakle, poszerzone o dyskusję na temat tego, co uważamy za arcydzieło. W tegorocznej formule wróci także forma karnetów na spektakle konkursowe. Co więcej, oba teatry organizujące wydarzenie zapowiedziały powstanie specjalnych premier festiwalowych.

Ważną częścią wydarzenia będzie także forma edukacyjna, przeznaczona dla dzieci i młodzieży w nurcie „Arcy?dzieła Junior”. – To co będzie nowe, to będzie akcent bardzo mocno położony na edukację. Ta idea „Junior” poprzez propozycje spektakli, instalacji, kierunku i mam nadzieję pleneru dla najmłodszego widza, czyli tego widza również familijnego. Otwieramy się na szkoły, ale również na dzieci i rodziców – mówił dyrektor Teatru Lalek „Pleciuga” Tomasz Lewandowski.

Festiwal w nowej formule otrzymał także większe finansowanie z budżetu miasta na organizację, wynoszące ponad milion złotych oraz osobny budżet na nagrody konkursowe. Jak podkreślał Jakub Skrzywanek, jest to dwukrotność tego, co miały poprzednie edycje Kontrapunktu. ©℗

Magdalena KLYTA