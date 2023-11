Odrażające widoki w centrum miasta. Melina i szalet w krzakach

Plac Rodła jest jednym z reprezentacyjnych miejsc w Szczecinie. To właśnie w jego bliskości usytuowane jest popularne centrum handlowe i hotel. To tu krzyżują się linie tramwajowe i autobusowe. W pobliżu znajduje się również siedziba marszałka województwa zachodniopomorskiego. Jednym słowem jest to serce miasta. Trudno uwierzyć, że w tym otoczeniu istnieje melina pod chmurką i dziki szalet.



Przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Roosevelta jest niepozorny murek, a w zasadzie jego użytkownicy, którzy w bliskości budynku oznaczonego jako plac Rodła 1-2, a administrowanego przez SM „Śródmieście", urządzili sobie tam miejsce spotkań połączonych z alkoholowymi biesiadami.

- Momentami tu się żyć odechciewa. Uciążliwość stanowią ludzie nadużywający alkoholu. Wszystko wokół jest zapaskudzone - mówi z irytacją jedna z lokatorek budynku.

Krzyki i awantury to jedna strona tego medalu, którego nikt z dumą sobie nie przypnie. Bo jest to medal nadany za niemożność poradzenia sobie z problemem rzutującym na całokształt zarządzania tym terenem - obojętnie do kogo on by nie należał: czy do

...