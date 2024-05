Ludzie szczecińskiej kultury domagają się zmiany polityki miasta

Przedstawiciele świata kultury mają apel do radnych. Fot. Dariusz Gorajski

"Mamy duże wątpliwości co do kierunku, w jakim rozwija się szczecińska kultura oraz wyrażamy sprzeciw wobec dotychczasowego nastawienia władz miasta do jej wspierania, finansowania i promowania" - ogłaszają autorzy listu do władz Szczecina i szczecińskich radnych. I domagają się zwołania nadzwyczajnej komisji kultury Rady Miasta. Pod listem podpisali się m.in. raper Łona, rektor Akademii Sztuki prof. Mirosława Jarmołowicz, pisarka Inga Iwasiów.

Sygnatariusze dokumentu piszą: „Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że szczecińska kultura uznawana jest przez władze naszego miasta głównie za narzędzie do dostarczania rozrywki oraz służące do promocji, i to niekoniecznie samego miasta, a raczej konkretnych osób. Od lat obserwujemy trend wspierania prywatnych i komercyjnych inicjatyw, co odbywa się kosztem wsparcia dla innych miejscowych twórców i projektów”.

Szczególnie źle ma się przedstawiać finansowanie tzw. „trzeciego sektora”, czyli organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą. W liście znalazło się zestawienie największych polskich miast (wyłączając Warszawę), w którym Szczecin zajmuje ostatnie, 9. miejsce. Wyprzedzają nas nie tylko większe miasta, ale także mniejsze, takie jak Lublin, Bydgoszcz czy Białystok. Średnia kwota wydatkowana na „trzeci sektor” w Polsce to 11,73 zł na jednego mieszkańca, podczas gdy w Szczecinie wynosi ona 2,55 zł. Aby równać się Białymstokiem czy Gdańskiem, musielibyśmy podnieść budżet dla organizacji pozarządowych o 400 proc.

Podobnie ma się sytuacja w przypadku stypendiów twórczych. W roku 2023 przyznano cztery stypendia na łączną kwotę 50 tys. złotych, podczas gdy w poprzednich latach były to kwoty rzędu 100 tys. zł. Na rok 2024 jest co prawda przewidziana kwota 150 tys. zł, ale w skali kraju nadal jesteśmy w ogonie. Przykładowo Gdańsk przeznacza kwotę 971 tys. zł (66 stypendiów).

Jak czytamy w liście: „Wydatkowanie publicznych środków przez instytucje kultury nie powinno wzbudzać żadnych podejrzeń i powinno być w pełni przejrzyste, zaś organizowane przez nie wydarzenia powinny przede wszystkim pełnić rolę kulturotwórczą, a nie dostarczać często wyłącznie komercyjnej rozrywki. Apelujemy o zwołanie nadzwyczajnej komisji kultury Rady Miasta celem uświadomienia radnym sytuacji szczecińskiej kultury oraz zdefiniowania priorytetów rozwoju i zmian w proporcjach dystrybucji środków publicznych na korzyść inicjatyw kulturotwórczych, a nie rozrywkowych. Apelujemy również o działania mające na celu zwiększenie transparentności wydatkowania środków publicznych przez szczecińskie instytucje kultury. Jednym z głównych naszych postulatów jest konieczność zmiany regulaminów konkursów oraz znaczące zwiększenie środków na kulturę - szczególnie dla organizacji pozarządowych, które stanowią istotny element lokalnego kapitału społecznego. W ostatnim otwartym konkursie dla „trzeciego sektora” dofinansowano jedynie 9 z 45 zgłoszonych inicjatyw, co w tak dużym mieście, z bogatymi tradycjami i olbrzymim potencjałem kulturotwórczym, jest zdecydowanie niewystarczające. Nasze wątpliwości wzbudza również niejasny mechanizm wyboru dofinansowanych inicjatyw”.

Pod listem obok Łony, prof. Mirosławy Jarmołowicz, Ingi Iwasiów podpisali się m.in. jazzman Bohdan Bogiel, animator kultury Dariusz Startek czy Paweł Osuchowski z Fundacji Muzyki Dawnej.©℗

(as)