Sporty motorowodne. Mistrz świata znów wygrywa!

W Jedovnicach szczecinianin startował nie po raz pierwszy... Fot. archiwum

Medalową formę zaprezentował szczeciński motorowodniak, aktualny mistrz świata Marcin Zieliński (H2O Szczecin), który w czeskich Jedovnicach wygrał wszystkie biegi podczas 1. eliminacji motorowodnych mistrzostw świata Formuły 500!

Czeskie Jedovnice były pierwszym tegorocznym przystankiem dla motorowodniaków walczących o medale mistrzostw świata Hydro GP, czyli rywalizujących w zawodach ultraszybkich łodzi F125, F250 i F500. W Formule 500 bezdyskusyjnie najlepszym zawodnikiem był szczecinianin Marcin Zieliński, który broni tytułu mistrza świata wywalczonego w 2023 roku i na starcie nowego sezonu pokazał, że nie zamierza spoczywać na laurach. To były perfekcyjne zawody w jego wykonaniu. Uzyskał najlepszy czas sesji kwalifikacyjnej, a potem wygrał pewnie pierwszy wyścig. W drugim biegu reprezentanta Polski na starcie wyprzedził Słowak Robert Hencz, ale już po dwóch okrążeniach wodnego toru Zieliński był przed nim i dopłyną do mety jako zwycięzca. W trzecim biegu ponownie triumfował nasz kierowca, który zgromadził w tej eliminacji MŚ komplet, 1200 punktów.

- Nie ukrywam, że obrona tytułu to wyzwanie - powiedział Marcin Zieliski. - Byliśmy, wraz z moją ekipą, maksymalnie skoncentrowani i podczas biegów zrobiliśmy po prostu swoje. Mój team to świetni ludzie, więc pracujemy i wspólnie cieszymy się z wyników. Sezon rozpoczął się na plus. Pilnujemy tego i już skupiamy się na kolejnych zawodach, które odbędą się 8 i 9 czerwca we włoskim Boretto. (mij)