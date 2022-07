Głównie beton, a zieleni jeszcze mniej

Morze betonu poprzecinane rzekami asfaltu i tramwajowych szyn. Klasyczny przykład kolejnej miejskiej wyspy ciepła. Tak teraz wygląda szczeciński pl. Rodła. „Pamiętajmy, że jest to jeden z głównych węzłów komunikacyjnych w mieście, który w ramach przebudowy został wzbogacony o szereg rozwiązań służących komunikacji zbiorowej" - na krytykę odpowiadają urzędnicy miasta.

Przebudowa infrastruktury torowej oraz drogowej w obrębie pl. Rodła rozpoczęła się pod koniec maja ub. roku. Od usunięcia wszystkiego, co miało przeszkadzać w urzeczywistnieniu nadrzędnego celu: budowy kolejnego - po Szarych Szeregów, Wyszyńskiego, Głębokim, i Łęknie - węzła komunikacyjnego w Szczecinie. Przyjęty do realizacji leciwy projekt zakładał nie tylko zmianę geometrii samego skrzyżowania, ale także jego funkcjonalności poprzez zastosowanie przystanków autobusowo-tramwajowych, jak również relacji skrętnych dla tramwajów we wszystkich kierunkach.

Nie powinno więc być zaskoczeniem, że taka wersja „torowej rewolucji" musi się wiązać ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej na pl. Rodła i w jego bliskości.

