O skutkach wyroku w sprawie uchwały odpadowej

Po przeszło dwóch latach od złożenia skargi na tzw. uchwałę śmieciową podjętą przez Radę Miejską w Gryfinie zapadło prawomocne orzeczenie, w którym osądzono nieważność zaskarżonego aktu w części odnoszącej się do wyboru metody ustalania opłaty za odpady w odniesieniu do jednoosobowych gospodarstw w zabudowie wielorodzinnej. W następstwie tego wyroku burmistrz Mieczysław Sawaryn informuje zarządców budynków wielolokalowych o obowiązku złożenia korekt deklaracji za dwa lata wstecz. Uważa, że wyrok „skutkuje obowiązkiem naliczenia wyższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2021-2022" (tj. okres funkcjonowania zaskarżonej uchwały).

Apel do włodarza pozostał bez odpowiedzi

Odnosząc się do wyroku, zastępca burmistrza Tomasz Miler poinformował: „Mogliśmy podjąć taką uchwałę, jaką podjęliśmy. To co było w niej błędnego, zdaniem sądu, to wprowadzenie ulgi dla mieszkańców".

- To nieprawda - mówią mieszkanki, które zaskarżyły uchwałę. - Sąd potwierdził, że część tej uchwały istotnie naruszała prawo. Nie zawierała też żadnej ulgi.

Bulwersującą wypowiedź wiceburmistrza

...