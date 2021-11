O drugą szansę dla zniczodzielni. Komu przeszkadza pomoc cmentarna?

Edek

2021-11-09 18:20:25

Pan Staszek to działacz młodzieżówki a nie aktywista miejski społecznik badźmy precyzyjni. Przecież Szczecin pamięta te nagabywania kuratoriów w sprawie covida które przeszkadzały przygotowaniom do roku szkolnego, powrót do nauki nazywał niebezpiecznym eksperymentem. Także pan Staszek wystawał pod siedzibą PiS z mało poważnymi heppeningami. Aktywiści miejscy społecznicy takich rzeczy nie robią bo są apolityczni. Teraz zajmuje się zniczodzielnią gdy nasze granice są atakowane je trzeba wesprzeć