Piłka nożna. Trzy błędy sędziowskie i wielomilionowe straty

Jakie konsekwencje finansowe miały sędziowskie decyzje? Bezpośrednia strata Pogoni, to 9,5 mln zł, czyli 5 mln za zdobycie pucharu i 4,5 mln za samo przystąpienie do europejskich pucharów. Zdobywca PP w tym sezonie uzyskał prawo gry w Lidze Europy, co jest znacznie korzystniejsze od występów w Lidze Konferencji Europy (w której trzy razy z rzędu startowali portowcy), bo premie od UEFA są wyższe, a po ewentualnym odpadnięciu, nie zawsze wypada się za burtę, bo można jeszcze dostać koło ratunkowe, w postaci kontynuacji pucharowej przygody w LKE. Szacuje się, że w jednym z sezonów poznański Lech, kończąc pucharową przygodę w LKE, zarobił 50 mln zł. Gra w Europie zwiększa też zainteresowanie sponsorów, a dochodzą jeszcze wpływy za prawa telewizyjne i bilety na mecze. Straty Pogoni za pozbawienie jej pucharowych dochodów są więc ogromne, wielomilionowe! ©℗ (mij)

Bramka nie powinna zostać jednak uznana - i to jest ten drugi błąd - bo naszym zdaniem był spalony. Przy ocenie spalonego nie uwzględnia się rąk zawodników z pola (bo nimi nie można zagrać piłki), a w takiej sytuacji najbardziej wysunięte do przodu było kolano krakowianina, więc powinien zostać odgwizdany ofsajd.

Wróćmy jednak do finału PP, a w 9. minucie doliczonego czasu drugiej połowy (o dodatkowe doliczone dwie minuty do wcześniej sygnalizowanych siedmiu nie mamy pretensji, bo Pogoń w końcówce rozpaczliwie kradła czas) jeden ze szczecinian faulował za polem karnym Wisły i należał się rzut wolny, ale krakowianie wybili go niemal z połowy boiska, a więc oszukali ponad 20 metrów. Tzw. tolerancja rzutu może wynieść kilka metrów, ale nie aż tyle. Gdyby wolny wybijany był z właściwego miejsca, nie powstałaby z niego sytuacja zakończona wyrównującym golem.

W finale PP lepsza była Wisła i jej zwycięstwo można uznać za zasłużone, ale nie zmienia to faktu, że naszym zdaniem warszawski sędzia Tomasz Kwiatkowski popełnił co najmniej trzy grube błędy na niekorzyść Pogoni, ale dwie z tych sytuacji były trudne do oceny z boiska, lecz w takim razie powinien pomóc Bartosz Frankowski jako arbiter VAR, który tego nie uczynił... A może uczynił, lecz główny z podpowiedzi nie skorzystał? Tego nie wiemy...

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Kibic bez hejtu cz.1 2024-05-05 23:32:59 Panie prezesie Pogoni, jako wierny Kibic nie oczekiwałem od pana listu w którym sugeruje pan jakie to teraz ciężkie czasy czekają klub i kibiców (w podtekście pewnie kolejna wyprzedaż zawodników) ponieważ to poniekąd pana polityka i decyzje doprowadziły do rozwiązania umowy ze strategicznym sponsorem oraz pozbycia się wielu kluczowych zawodników i to w trakcie trwania sezonów.Za dużo w tym biznesu a za mało wyników sportowych. Klub o takiej długiej historii praktycznie do tej pory nie zdobył nic

Tak to widzę 2024-05-05 20:55:18 Dlaczego Zarząd klubu nie wystąpi z pozwem cywilnym przeciwko arbitrowi głównemu i temu z Var-? Skoro ich bezpośrednie działania naraziły firmę na wielomilionowe straty to uważam że takie dochodzenie roszczeń jest obowiązkiem zarządu spółki a także udziałowców. Od tego są Sądy by takie spory rozstrzygać. Nie było precedensu-? To niech się zdarzy i będzie nauczką na przyszłość dla panów omen omen- sędziów.

Jurek 2024-05-05 19:38:52 To nie są błędy sędziowskie. To zła wola i premedytacja.

mroczek odsuwa 2024-05-05 19:34:09 mroczk osuwa odpowiedzialność za wynik . w najważniejszym meczu sezonu zbrakło piłkarzom sił bo Pogoń ma 13 pełnoartościowych zawodników . Jesienią mroczek chciał sprzedać jeszcze 2 z nich omianina i kolurisa.Czyli chciał zaorać drużynę . Po co sprzedawał fornalczyka który dawał oddech grosikowi.

Tak tylko 2024-05-05 19:25:12 Pytam jeszcze raz: te utracone miliony gdybyśmy wygrali do czyich kieszeni by trafiły?

Antykwiatek 2024-05-05 14:44:18 14 lat temu w żywe oczy Małek okradał Pogoń w finale PP. Kwiatkowski do spółki ze Stefańskim okradli Pogoń z 3 miejsca i kilku milionów, nie ponieśli konsekwencji więc mają przyzwolenie do dalszego okradania. Dlaczego nie byli obstawiani w tym sezonie do sędziowania w Szczecinie?

Błąd czy przekręt ? 2024-05-05 13:31:48 Gol dla Wisły na 1-1 zdobyty nieprawidłowo. Należało powtórzyć rzut wolny o 15 metrów dalej od bramki Pogoni. Sędziowie wypaczyli wynik meczu. Oczywiście Wisła była lepszym zespołem, ale oglądałem już setki meczów, które wygrywały słabsze zespoły. Teraz trolle krakowskie i tak zwani obiektywni dziennikarze kibicujący Wiśle manipulują opinią publiczną twierdząc, że wszystko było w porządku. A nie było. To był błąd albo przekręt sędziego głównego i sędziego var.

Vogel 2024-05-05 12:59:17 Panowie niestety nie udało się wam dowieść 1:0 do końca ale chęci były Nie wiem dlaczego po zdobyciu bramki tak zwolniliście trener i sztab musi głęboko popracować nad mentalnością całego zespołu w dzisiejszej dobie współczesnego futbolu tak sięwygrać nie da

Głupi puchar 2024-05-05 12:41:01 Skoro to ma być Puchar Polski to wprowadzić przepis że w każdym rozgrywanym meczu podczas całej fazie eliminacji w składzie drużyny, przynajmniej połowa (czyli sześciu na jedenastu zawodników) musi być wychowankami tego klubu od juniorów. I wtedy to będzie Puchar Polski a nie legii cudzoziemskiej i najemników. Wymusi to na klubach konieczność pracy z piłkarzami od małego dziecka., albo nie wystartują w pucharze. Ligowe mecze niech sobie grają jak chcą.

A teraz 2024-05-05 12:36:47 Zostało tylko wszystko wygrać, zająć 2 miejsce i po sprawie. Inaczej to koniec!

Płaksy 2024-05-05 12:36:43 Trzeba było wszystko murować po strzeleniu bramki na 1:0. Przwstance z siebie robić poszkodowanych sami nie traktujecie swojej pracy profesjonalnie. Ten tekst to też wygląda na samooszukiwanie. Wisła chciała mieć puchar i się przygotowała

Zybi 2024-05-05 12:15:19 Nic się nie stało z pogonią i tak od 76 lat najlepsza okazja uciekła i pokazała, że to przeciętni kopacze

Jan 2024-05-05 11:40:17 Pogoń przez 76 lat swojego istnienia pokazała dobitnie, że nie ma genu zwycięstwa. Jedynie zawsze stawiano na utrzymanie się w lidze. Ten mecz pokazał na tle Wisły wszystko rozpaczliwą obronę w końcówce. To nie wina sędziów ale tej drużyny. Dorobek Wisły a Pogoni to przepaść. Realista

Antykopacz 2024-05-05 11:32:06 Jak patrzę na ostatnie wyniki w ekstraklasie to odnoszę wrażenie że żadna drużyna nie chce być mistrzem Polski i żadna nie chce grać w pucharach. Lalunie kopaczy już szykują się na wakacje z herosami piłki kopanej i nie wyrażają zgody by im wakacje marnować poprzez jakieś przygotowania w klubach do europejskich eliminacji. Im kasy starczy.

FIGO 2024-05-05 11:28:22 ja nie odmiennie doceniam naszych piłkarzy .Współczuję panu Grosickiemu, nie zapominając ilu pięknych przeżyć dostarczył w drużynie narodowej . Dziwi mnie , że tak mało polskich nazwisk jest w składzie drużyny .Nie znam się na tym , ale zauważam ten fakt ! Brakuje nam młodzieży ? Brakuje nam Księży ? Czy w innych zawodach jest tak samo ? Fakt , że na niemieckich budowach też przeważnie stare zagraniczne dziady , łyse i brzuchate jak ja ! Staczamy się na dno jako Europa ? Ciabate, nie pomagają !

xxx 2024-05-05 11:04:37 To ze kwiatkowski i frankowski maja za uszami to jednak nie oni podali do napastnika wisly tylko Borges. Wszystkie Redakcje sportowe wyjaśniły ten mecz ze Pogon była słabsza od wisly. Mroczek przeinwestował bo prowadzi biznes po ciecinsku i teraz czeka nas wyprzedaz . Była szansa na mistrza w tym sezonie 21/22 ale w połowie sezonu oddał kozłowskiego I jeszcze zrobil konferencje ze Kosta odchodzi. Zaczął gadać o polityce i stracił AZOTY.

Stało się 2024-05-05 10:50:00 Sprzedaj pan jeszcze więcej dobrych graczy. Nowych pan nie kupuj. Grunt że masz pan swoją kasę.

Stefan 2024-05-05 10:37:04 Dajcie spokój ,to nie wina sędziów tylko Mroczka i piłkarzyków nie szukajcie taniego usprawiedliwienia,kto był to widział.

Pablo 2024-05-05 09:49:55 Szkoda gadać, pisać winny PZPN bo wybrał nieudacznika na finał

wiking 2024-05-05 09:49:37 Dać temu sędziemu drukować finał to WIELKA GRANDA.Ten nieudacznik nadaje się najwyżej sędziować w niższych ligach,a tak nie wiadomo czy nie zostałby pogoniony......!!!!!

Pogoń przegrała 2024-05-05 09:30:46 sfeffinskie płaczki dajcie już spokój, Pogoń przegrała bo w 75 minucie wymęczyła 1 do zera a powinno być 3 do zera i ewentualne błędy nie byłyby problemem. jak się nie umie wygrywać to trzeba się nauczyć przegrywać. rozdział zamkniety.

mbc 2024-05-05 09:11:13 Nikt nie zabraniał Pogoni strzelać goli w dodatkowym czasie zamiast typowej dla słabeusza gry na czas. Taka Gazeta Krakowska nie wspomina o błędach sędziowskich. Karnego można było dać lub nie, to żaden ewidentny błąd. Wisła zdobyła 13 tytułów mistrza Polski i 5 pucharów Polski, a Pogoń zero-zero. Adekwatnie do poziomu obu tych miast, wystarczy porównać dworce główne i okolice. Ach, to nasze zaniedbanie miasto z urojonymi aspiracjami do europejskiego centrum kultury. Gorzkiego śmiechu warte.

Edek 2024-05-05 09:03:09 Panie prezesie Mroczek oczekuje od Pana wystosowania oficjalnego protestu do PZPN w tej sprawie i wystawienia rachunku strat zespołowi sędziowskiemu prowadzącego ten mecz.

Żeniua 2024-05-05 08:38:26 szukanie wszędzie błędów tylko nie u siebie to nie jest profesjonalne podejście do sportowców zawodowców którzy otrzymują grube pieniądze miesięcznie za swoją pracę. Wystarczyło zamurować swoją bramkę przez ostatni kwadrans