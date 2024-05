Nowy tor podejściowy do Świnoujścia. Podpisali umowę na kluczowe opracowania [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

Urząd Morski w Szczecinie w poniedziałek (6 maja) podpisał umowę z wykonawcą studium wykonalności, raportu o oddziaływaniu na środowisko, raportu na odkład urobku i opracowań pomocniczych dla zadania „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do portu zewnętrznego w Świnoujściu”. Chodzi o budowę nowego wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia. To element programu wieloletniego pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023 – 2029”. Dyrektor UMS Wojciech Zdanowicz zaprezentował także wyniki wykonanej analizy nawigacyjnej toru, dotyczące m.in. jego przebiegu i parametrów.

Przypomnijmy, że program „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023 – 2029” składa się z trzech zadań: budowy nowego toru podejściowego, falochronu oraz pogłębiarki, która będzie służyła do utrzymania torów wodnych.

Umowę na kluczowe dokumenty podpisali dyrektor Wojciech Zdanowicz i Mateusz Samulak, prezes firmy Projmors, lidera konsorcjum wykonawczego, w skład którego wchodzi też spółka Eko-Konsult. Wartość umowy to ponad 9,7 mln zł, a termin - 32 miesiące.

– Dziś robimy kolejny krok w stronę budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu i realizujemy działania, które będą służyć tej inwestycji – powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. – Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja posłuży nie tylko gospodarce Pomorza Zachodniego, ale całego Wybrzeża.

Jak dodał, to, co się dzieje w portach, służy państwu. Ostatnie dane pokazują, że opłaty celno-podatkowe na terenie polskich portów wyniosły ponad 50 mld zł.

– Podpisanie tej umowy jest bardzo ważnym wydarzeniem z punktu widzenia funkcjonalności obu portów w Szczecinie i Świnoujściu – mówił Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. – Ten 70-kilometrowy odcinek toru podejściowego będzie leżał na wyłącznym terytorium Polski, wobec tego zyskujemy niezależność co do przebiegu tego toru, a także poprawiam warunki dostępowe poprzez lokalizację na wodach zdecydowanie głębszych, czyli dostępnych dla statków o większym zanurzeniu.

Dyrektor Zdanowicz zaprezentował wstępne wyniki analizy nawigacyjnej dla nowego toru. Ma on mieć 17 m głębokości, w wariancie jednokierunkowym – 250 m szerokości, a w wariancie dwukierunkowym – 530 m.

Elżbieta Kubowska