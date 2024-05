Piłka nożna. Dlaczego Pogoń przegrała? Posłuchajcie Napoleona...

Kacper Kozłowski, najmłodszy uczestnik mistrzostw Europy sprzed czterech lat, to najlepszy przykład zmarnowanego talentu i błędnej polityki transferowej klubowych decydentów. Fot. Ryszard PAKIESER

Po jednej z przegranych bitew Napoleon Bonaparte wezwał swojego generała odpowiedzialnego za artylerię i zapytał, dlaczego nie prowadzono ostrzału pozycji nieprzyjaciela. Zapytany odpowiedział, że powodów było wiele, a po pierwsze, wojsko nie miało armat. Francuski wódz w tym momencie przerwał wojskowemu, mówiąc: Dziękuję, to mi wystarcza!

Pogoń przegrała w finale Pucharu Polski ze znacznie niżej notowaną Wisłą, bo też jej zabrakło armat, czyli kadry zawodniczej mogącej łączyć grę w lidze i pucharach. Nasz klub kompletnie nie ma szerokich rezerw, a jedynie podstawową jedenastkę, no może trzynastu czy czternastu zawodników. Jak dochodzą jednak kartki i problemy zdrowotne czy choćby prozaiczne zmęczenie (a większość szczecińskich piłkarzy nie zalicza się do młodzieniaszków), to wtedy pojawia się problem. Duma Pomorza sześć dni przed finałem PP zagrała morderczy mecz z liderującą Jagiellonią w Białymstoku, przegrywając do przerwy i wyciągając remis w drugiej połowie, ale okupiła to ogromnym wysiłkiem. Tydzień wcześniej miała też wyczerpujący, przegrany urodzinowy pojedynek na Twardowskiego z Piastem Gliwice. W Warszawie był zaś upał i dysponująca liczną kadrą Wisła znacznie lepiej prezentowała się pod kątem fizycznym. Pogoń zaś musiała łatać dziury, bo trudów meczu nie wytrzymali boczni obrońcy. W ich przypadku nie jest to pierwszyzna. Przypomnijmy, że Linus Wahlqvist w tym sezonie wystąpił w 34 meczach PKO BP Ekstraklasy i Pucharu Polski, ale aż 9 razy zszedł przed końcem zawodów. Leonárdo Koútris też 34 razy w lidze i PP wychodził w podstawowym składzie, ale aż 14 spotkań kończył przed czasem… Na boisku widać było, że sił zaczyna brakować nie tylko im!

Z konieczności lewonożny lewy obrońca Léo Borges, ostatnio przemianowany na stopera, w pucharowej dogrywce grał na prawej stronie boiska i może to było też jednym z powodów, że podał piłkę rywalowi i po tej akcji straciliśmy gola decydującego o porażce...

Pamiętamy, że Napoleona mieliśmy także w Pogoni, bo taki przydomek nosił wybitny trener ŚP. Leszek Jezierski. Z tego co pamiętamy, miał on zasadę, by na każdą pozycję mieć wartościowych zmienników, a kadra musiała liczyć co najmniej 22 piłkarzy. Pamiętamy sytuację z jednego sezonu z pierwszego treningu, na który klubowe władze zaprosiły blisko 30 zawodników na testy by uzupełnić kadrę, ale byli to juniorzy, piłkarze rezerw oraz z klubów niższych lig. Po zajęciach Napoleon podziękował im za udział w treningu, bo był kulturalny i taktowny, ale później w klubie zrobił awanturę: - Jeśli chcecie bym u was dalej pracował, to zabierzcie to barachło (dokładnie takiego słowa użył!) i załatwcie normalnych piłkarzy!

A w obecnej Pogoni, z powodów oszczędnościowych drastycznie okrojono skład i teraz są tego efekty! Przypomnijmy, że w ostatnich kilkunastu miesiącach odeszło aż kilkunastu zawodników: Jakub Bartkowski, Luís Mata, Bartłomiej Mruk, Damian Dąbrowski, Kóstas Triantafyllópoulos, Jean Carlos Silva, Kamil Drygas, Michał Kucharczyk, Pontus Almqvist, Sebastian Kowalczyk, Mateusz Łęgowski, Kacper Kostorz, Kryspin Szcześniak i Mariusz Fornalczyk. Nieco wcześniej z Twardowskiego odeszli także: Adam Buksa, Kamil Wojtkowski, Jakub Piotrowski, Sebastian Walukiewicz, Kacper Kozłowski, Adrian Benedyczak czy Marcin Listkowski... Skąd kłopoty finansowe - bo to ponoć one wymuszają oszczędności - jeśli roczne przychody klubu to 60 mln zł? Ale koszty 90 mln zł rocznie to coś niesamowitego, chcielibyśmy wiedzieć konkretnie, co się na tę sumę składa...

Można biadać nad przegraną w Warszawie i traktować to jako tragedię. Ale można też z tej klęski z I-ligowcem wyciągnąć wnioski i paradoksalnie, może to się okazać zbawienne dla przyszłości klubu, jeśli jego władze zmienią politykę transferową i finansową. Trzeba szkolić młodzież i wprowadzać ją do ligowego zespołu, ale nie po to, by dzieciaki na pniu sprzedać przy pierwszej ofercie, lecz po to, by zbudować drużynę, która zacznie osiągać sukcesy. Za mistrzostwo i puchar w kraju już są spore pieniądze, a nieporównywalnie większe leżą na trawie w europejskich pucharach. Tylko trzeba obrać kurs na osiąganie sukcesów, a nie wyłącznie handel piłkarzami. Czy władze Pogoni wyciągną właściwe wnioski z czwartkowej lekcji? ©℗ (mij)