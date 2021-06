TAK dla natury Przygodnej. W obronie zieleni - ponad pół tysiąca głosów

„Mieszkamy na betonowym osiedlu i pobliski las jest nam niezbędnie potrzebny. Stanowczo sprzeciwiamy się wycince drzew przy ul. Przygodnej i takiej lokalizacji inwestycji miejskiej, która tę wycinkę spowoduje" - to fragment petycji, która z podpisami ponad pół tysiąca mieszkańców we wtorek (15 czerwca) została przekazana Prezydentowi Szczecina.

Obywatelska petycja jest elementem walki mieszkańców os. Gumieńce o zachowanie „Parku Przygodna", jako całości, czyli edukacyjnego parku „dzikiej przyrody". „Gdzie częściowo kontrolowane procesy naturalnej sukcesji powodowałyby wzrost bioróżnorodności, która dzisiaj jest takim problemem w skali globalnej. Dla ubogiego przyrodniczo Os. Gumieńce, taki park byłby ogromną atrakcją i zaletą, wzmacniając przy tym system przyrodniczy miasta oraz retencję wód opadowych" - jak swe oczekiwania precyzuje strona społeczna: szczecinianie wsparci przez Społeczną Straż Ochrony Zieleni Szczecina (SSOZS).

Drzewa w kolizji z inwestycjami

Przy ul. Przygodnej funkcjonowała szkółka zieleni miejskiej, która jeszcze dwie dekady temu była źródłem dla przyulicznych i parkowych nasadzeń w Szczecinie. To miejskie gospodarstwo w trakcie restrukturyzacji uznano za nierentowne i zlikwidowano. Jednak podstawowy element jego bazy - zielone nasadzenia - przetrwał. Fragment tych zasobów dał podstawę parkowi „Przygodna”. Na pozostałych urzędnicy miasta zamierzają realizować dwie inwestycje w bliskości osiedla „Za Sterem".

"Przygodna I" to zaplanowana w formule zaprojektuj-wybuduj budowa przedszkola dla 380 dzieci, którą ma realizować wybrane w przetargu konsorcjum firm PTB NICKEL i PTB NICKEL. W kolizji z nią jest 155 drzew, o których wycinkę dotychczas bezskutecznie ubiegał się szczeciński magistrat. Natomiast „Przygodna II" to realizacja projektu z 2017 r., którego autorką jest Dominika Jackowski, obecnie łącząca funkcję radnej zarówno w Radzie Osiedla Gumieńce, jak i Radzie Miasta Szczecina (Koalicja Obywatelska). W kolizji z tym przedsięwzięciem o charakterze rekreacyjnym (m.in. budowa placów zabaw, terenu dla seniorów z miejscem do gry w bule i tenisa stołowego, trzech kortów, ścianki wspinaczkowej do boarderingu, siłowni zewnętrznej oraz boiska wielofunkcyjnego) jest 176 drzew. Także ich wycinkę czasowo zatrzymała niekompletność wniosku, skierowanego przez magistrat do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Skala ingerencji w zieleń tego rejonu Gumieniec będzie jeszcze poważniejsza, gdy dotychczasowa trasa spacerowa pomiędzy parkiem a ogrodami działkowymi i ujęciem wody Świerczewo zostanie przebudowana, łącząc ul. Ku Słońcu z Taczaka. Jak bardzo znacząca - jeszcze nie wiadomo.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 16 czerwca 2021 r.

Arleta NALEWAJKO