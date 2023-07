Nowe technologie i polityka. Wykorzystują w prekampanii sztuczną inteligencję

Partia Suwerenna Polska stworzyła klip wyborczy za pomocą sztucznej inteligencji. Do internetu wrzucił go radny Dariusz Matecki, najważniejszy polityk SP na Pomorzu Zachodnim, zapewniając, że jest to pierwszy taki spot w Polsce.

- Inspiracją był klip Republikanów poświęcony słabościom Joe Bidena, stworzony przy użyciu SI - wyjaśnia polityk. - W naszym kraju nikt z podobnych narzędzi do tej pory nie korzystał. W Europie też chyba nie.

Animowany klip pod hasłem „Nie dopuścimy politycznych zdrajców do władzy" opowiada o tym, czym, według prawicy, grozi dojście do władzy Donalda Tuska w najbliższych wyborach parlamentarnych. Znajdziemy tam elementy znane już z retoryki partii Zbigniewa Ziobry, tutaj w wersji skondensowanej: oto do Polski wdzierają się dziesiątki tysięcy migrantów, zostaje zlikwidowany mur na polsko-białoruskiej granicy, powstanie federacji europejskiej kończy suwerenność

