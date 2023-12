Jak jest zimno, to... zimno. Temperatura nie może być niższa niż osiem stopni

Okazuje się, że temperatura wewnątrz pojazdu komunikacji miejskiej - czy to tramwaju, czy autobusu - nie może być niższa niż 8 stopni Celsjusza. Jednocześnie, jak zwraca uwagę ZDiTM: „nie jest możliwe dostosowanie temperatury do indywidualnych życzeń i preferencji każdego z pasażerów". Fot. Ilustracyjne/Ryszard PAKIESER

„W pojazdach komunikacji miejskiej nie jest możliwe dostosowanie temperatury do indywidualnych życzeń i preferencji każdego z pasażerów" - przekonuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w odpowiedzi na skargę naszego Czytelnika.

Pan Paweł (dane do wiadomości redakcji) jechał do domu tramwajem. Na dworze było zimno. Wewnątrz wagonu chłód jeszcze bardziej dawał się we znaki. Interweniował u motorniczego. Bez skutku. Dlatego do ZDiTM złożył skargę.

Długo czekał na odpowiedź, a gdy przyszła, dała mu do myślenia.

„System ogrzewania przedziału pasażerskiego włączany jest przez prowadzących lub - w części pojazdów - aktywowany jest automatycznie, gdy temperatura na zewnątrz pojazdu jest równa lub niższa niż 5 stopni Celsjusza. W zakres obowiązków prowadzących wchodzi monitorowanie wysokości temperatury wewnątrz pojazdów i podejmowanie działań zapobiegających zarówno ich nadmiernemu wychładzaniu, jak i przegrzaniu. Zobowiązani są również do reagowania na uzasadnione uwagi i żądania pasażerów dotyczące konieczności włączenia lub wyłączenia urządzeń schładzających lub zwiększenia czy

