Handlować czy nie handlować w niedziele? Przedsiębiorcy z PIG są „za”

Radca

2022-08-10 12:57:19

Warto odnotować to sformułowanie że wg PIG przedsiębiorcy są "zmuszani" do kombinowania by działać. To jest jasno wyrażone stanowisko, skoro PIG wie o tym kto i jak przymusza przedsiębiorców do kombinowania i "pauperyzacji prawa" to należy to zgłosić do organów. Przymuszanie do łamania prawa jest bezprawne!