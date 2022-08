Kradną na potęgę

meselszmit

2022-08-02 23:16:57

O ile kradzież alkoholu, czy drogich perfum, jest karygodna, o tyle kradzież podstawowych produktów spożywczych świadczy już tylko o rosnącej biedzie społeczeństwa, wbrew całej tej propagandzie sukcesu i pozorów rzeczywistości. Ludzie nie kradną żywności, bo sprawia im to frajdę, przyjemność, czy jakąś satysfakcję. To akt desperacji. A jak weźmiemy jeszcze pod uwagę to, że mamy tyle tysięcy uchodźców wojennych, którzy siłą rzeczy są ograniczeni jak są, to czemu tu się dziwić takim statystykom?