Biedronki otworzą się w niedziele? Tym razem na kluby czytelnicze

Nie ustają działania liderów handlu, by omijać ustawowy zakaz otwierania sklepów w niedziele. Były już próby robienia z marketów placówek pocztowych, wypożyczalni sprzętu sportowego, punktów medycznych. Teraz na kluby czytelnicze Biedronka zamierza otworzyć sklepy w niehandlowe niedziele. Ma to nastąpić już 7 sierpnia - w pierwszej turze wypożyczalniami ma stać się 600 marketów, w kolejną niedzielę dołączy kolejnych trzysta. - To draństwo, te kobiety będą pracować w niedziele po 12 godzin! - mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność". - Właśnie piszę do Głównego Inspektora Pracy wniosek o wzmożone i systematyczne kontrole.

Między pracownikami sieci już krążą instrukcje, jak ma wyglądać wypożyczalnia książek w Biedronkach. „Z piątku na sobotę sklepy otrzymają na standzie 140 książek. Sklepy z pierwszej tury - wjazd 5-6.08.2022. Standy w sklepach 2:0 ustawiamy w strefie wejścia, w sklepach 3:0 w strefie Non Food" - czytamy w instrukcji, która dalej wyjaśnia zasady korzystania z „wypożyczalni". Po książki ze standów będą mogli sięgać tylko

...