Tenis stołowy. III WTK W Bierzwniku [GALERIA]

W Bierzwniku rozegrano III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Skrzatek i Skrzatów, w którym rywalizowało 6 skrzatek i 24 skrzatów.

W skrzatkach wygrała Lara Kilarska (Chrobry Międzyzdroje), druga była Katarzyna Ślepowrońska (Teniga Szczecin), a trzecia Zofia Płotka (SL SALOS RP Połczyn-Zdrój). Wśród skrzatów zwyciężył Antoni Kruszak (STS Dębno), przed Hubertem Górskim (Teniga Szczecin) i Witoldem Ogorzałkiem (SL SALOS RP Połczyn-Zdrój).

Skrzaci rywalizowali w systemie do dwóch przegranych, zaś skrzatki w systemie każdy z każdym.

###

Za nami dwa spotkania o mistrzostwo II ligi kobiet strefy Wielkopolsko-Zachodniopomorskiej, w których KTS Gryf Szczecinek przegrał z Polonią Śmigiel. W Szczecinku Polonia wygrała 9:1, zaś u siebie 7:3. Zespół z Wielkopolski awansował do baraży o I ligę, gdzie jego przeciwnikiem będzie zwycięzca strefy Pomorsko-Kujawsko-pomorskiej, czyli drużyna Emdeku Bydgoszcz.

###

W Policach rozegrano mecze barażowe o awans do IV ligi mężczyzn oraz miejsca 1 - 4 i 9-12 w rozgrywkach V ligi.

Baraże o awans do IV ligi mężczyzn i miejsca 1-4:

ZTTS Złocieniec - STS Dębno II 6:0, Champion Police II - LUKS Gryfice II 6:0, LUKS Gryfice II - STS Dębno II 6:0, Champion Police II - ZTTS Złocieniec 6:2.

Do IV ligi awansowały: Champion Police II i ZTTS Złocieniec. Trzecie miejsce zajął LUKS Gryfice II, a czwarte STS Dębno II.

Miejsca 9-12:

Champion Police III - Technik Świdwin III 0:6, ENEA ATS Prime Szczecin - KTS Gryf Szczecinek IV 6:0, ENEA ATS Prime Szczecin - Technik Świdwin III 5:5 , Champion Police III - KTS Gryf Szczecinek IV 6:0.

Pojedynek zespołów ENEA ATS Prime Szczecin i Technik Świdwin III zakończył się wynikiem 5:5. W setach również był remis 18:18. Konieczne było policzenie wszystkich piłeczek i w tej klasyfikacji lepszy był zespół ze Szczecina (326:312).

Dziewiąte miejsce zajęła ENEA ATS Prime Szczecin, dziesiąte Technik Świdwin III, jedenaste Champion Police III, zaś dwunaste KTS Gryf Szczecinek IV.

###

W Fabryce Energii odbył się czwarty turniej FETS pn. "Hope Boskie Ciao", w którym udział wzięło 33. zawodników, a finały rozegrano w czterech grupach A, B, C i D.

Był to 123. turniej od początku istnienia rozgrywek, a zawody trwały 4 godziny. FETS to skrót od słów: Fabryka Energii i Top-Spin Szczecin, czyli miejsca rozgrywania turnieju i klubu, który organizuje zawody.

W grupie A wygrał Andrzej Mozol, który wyprzedził Pawła Reichelta i Jarosława Bęćkowskiego. W grupie B zwyciężył Sławomir Kukkuk, drugi był Adrian Rowiński, a trzeci Rafał Gustołek. W grupie C najlepszy był Rafał Kowalski, drugi Tomasz Paciejewski, a trzeci Jan Merta. W grupie D pierwsze miejsce zajął Cyprian Górka, drugi był Krzysztof Gołuchowski, a trzeci Przemysław Czyżyk.

Już w niedzielę odbędzie się piąty turniej FETS, na którym do wygrania będą vouchery do restauracji "Boskie Ciao". Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego cyklu rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗ (PR)