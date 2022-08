Biedronka wycofała się z niedzielnego otwarcia

W piątek, w godzinach popołudniowych, na dwa dni przed planowanym otwarciem, Biedronka porzuciła pomysł uruchomienia kilkuset swoich sklepów w niedzielę - „na klub czytelnika". Mimo, że w swojej aplikacji już zmieniła godziny czynnych 7 sierpnia marketów, zaś wcześniej rozesłała instrukcje do wybranych sklepów, a pracownicy otrzymali grafiki niedzielnej pracy.

- Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że Biedronka wycofuje się z pracy i z handlu w niedziele. Bardzo się cieszymy z tej decyzji, bo w końcu pracownicy będą mogli dalej cieszyć się wolnymi niedzielami, o co zabiegali bardzo, i my jako związek Solidarność - taką wiadomość przekazał w piątkowe popołudnie na swoim facebookowym profilu Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność", z którym „Kurier" rozmawiał w miniony czwartek.

Portugalska sieć zamierzała 7 sierpnia, czyli w niedzielę objętą ustawowym zakazem handlu otworzyć niemal 600 sklepów w całym kraju, zamieniając je w wypożyczalnie książek. Zaprotestowali pracownicy „Biedronek", którzy otrzymali instrukcje, jak ma wyglądać sprzedaż w siódmy dzień tygodnia na "klub czytelnika" oraz polecenia od przełożonych, że mają stawić się do pracy. Nad sprawą natychmiast pochylili się związkowcy, przede wszystkim przewodniczący handlowej „Solidarności", który - jak pisaliśmy w piątek - złożył do Głównego Inspektoratu Pracy wniosek o wzmożone i systematyczne kontrole sklepów. W sprawę zaangażowali się także zaalarmowani poczynaniami handlowego lidera politycy, miedzy innymi Janusz Śniadek, były szef „Solidarności" a dziś poseł PiS, który zapowiedział skierowanie sprawy otwartych w niehandlowe niedziele Biedronek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zwróciła się natomiast do Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, głównej inspektor pracy o przeprowadzenie przez Państwową Inspekcję Pracy wzmożonych kontroli przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i w święta. Stwierdzenie, czy doszło do naruszenia ustawy jest bowiem możliwe tylko po kontroli sklepu przeprowadzonej przez inspektora pracy, który ocenia - przez pryzmat obowiązujących przepisów - zastany stan faktyczny.

Katarzyna Lipska-Sokołowska