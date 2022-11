Elektryki w końcu się ładują. Epaliwo dostępne nie tylko w zajezdni

auta to 3/4 wyjściowej ceny (jak do każdego osobowego). Pożar to Etna. Ale za zamówienie...

Po co?!

2022-11-21 21:25:13

Autobus trzykrotnie droższy od normalnego. Do tego droga infrastruktura. Brak odporności na zimowe warunki. Konieczność dodatkowego szkolenia personelu technicznego. Paliwo droższe od ON. Ograniczenia w eksploatacji do wybranych linii. Pożar takiego pojazdu nie do opanowania i ugaszenia. Horrendalny koszt wymiany baterii.