Nowe elektryki dla SPAK. Na trasy wyjadą za miesiąc

Najnowsze zakupione autobusy miejskie z napędem na prąd z początkiem tego tygodnia dojechały na bazę Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica. Tym razem to niskopodłogowe trzydrzwiowe solarisy urbino. Za około miesiąc dołączą do kursujących głównie na liniach 75, 87 i 53 od minionej jesieni ośmiu przegubowców zakupionych u tego samego producenta. Niewykluczone, że do tego czasu uda się wreszcie także uruchomić trzy przystankowe stacje ładowania taboru na baterie, które od grudnia pozostają atrapami.

Każdy z krótkich solarisów może przewieźć jednorazowo do 75 osób, w tym 28 na miejscach siedzących. Autobusy są wyposażone w baterie Solaris High Power o łącznej pojemności ponad 120 kWh. Są to magazyny energii przystosowane do szybkiego ładowania zarówno przez złącze plug-in, jak i poprzez pantograf. Jest także system odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z góry i wykorzystania jej do doładowania magazynu energii. Oświetlenie kabiny pasażerskiej wykonane jest w technologii LED. W pojazdach już jako standardowe wyposażenie znajdują się też ładowarki USB oraz system

