Ostatnia taka eładowarka w Szczecinie

Ostatnia z trzech ładowarek pantografowych, jakie zakupione zostały do zasilania ośmiu szczecińskich autobusów z napędem na prąd, stanęła jeszcze w grudniu minionego roku na przystanku końcowym autobusów linii 75 przed budynkiem dworca PKP Szczecin Główny przy ul. Krzysztofa Kolumba.

Montaż jeszcze się nie zakończył i zanosi się na to, że nawet po jej odbiorze i uruchomieniu przegubowe solarisy w tym akurat miejscu jeszcze długo nie będą „tankować” paliwa do baterii. A to za sprawą przebudowy tego szlaku do Pomorzan i zniknięcia z tych okolic elektryków wraz ze zmianą trasy linii 75, którą ten tabor teraz głównie obsługuje. W odwodzie na razie w tym rejonie dla elektryków będzie bliźniacza stacja ustawiona także przy dworcu, ale przy przystanku w ul. Owocowej, gdzie teraz kończą i zaczynają one kursy tak jak autobusy linii nr 61 i 87. ©℗

(MIR)