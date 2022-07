Chcą się badać w kierunku COVID-19. Nawet co czwarty test potwierdza zakażenie

Szybkie testy do samodzielnego wykonania nie wszędzie są dziś dostępne, bo późną wiosną i na początku lata zainteresowanie nimi było niewielkie. Sprzedawcy, a także niektórzy właściciele aptek przestali je zamawiać lub te zamówienia mocno ograniczyli. Ale wobec rosnącej liczby zakażeń w naszym kraju oraz jeszcze poważniejszych doniesień z zagranicy popyt na nie wyraźnie wzrasta. Szybkie testy wracają więc do sprzedaży. Kosztują od 20 do 40 złotych i pochodzą od różnych producentów.

Wzrasta zainteresowanie testami w kierunku COVID-19. Coraz więcej osób pyta o te do samodzielnego wykonania w aptekach i innych punktach, które oferowały je chociażby w szczycie piątej fali pandemii. Oczywiście odpłatnie. Na darmowe testy dziś kieruje lekarz. Wykonuje się ich znacznie mniej niż jeszcze pod koniec marca. A nawet co czwarty potwierdza zakażenie.

Komentarze

@Władysław 2022-07-18 12:19:21 Współczuję ci biedny, przelękniony, zmanipulowany człowieku. Domagasz się czwartej dawki dwudawkowej szczepionki i nadal jesteś przekonany, że ona działa. Chyba na nogi, bo na wirusa na pewno nie. Powszechnie dostępne maseczki też nie zatrzymują transmisji wirusa, ale za to przyczyniają się do słabszej wentylacji płuc, efektywniejszego zalegania w nich grzybów, bakterii i wirusów, oddychania brudnym, nienaturalnie wzbogaconym w CO2 powietrzem. Więcej szkód niż pożytku. Przestań się bać!

Alicjaa 2022-07-18 11:50:24 Ukry mają prawo do darmowych testów na covid, 5 milionów ze wschodu w Poolsce do testowania, pięc milionów Ukrów do zaszczepienia na covid. Zacznijcie od nich, niech ukry zostana potraktowani tak samo jak Polacy w sprawie covid. Równe prawa dla wszystkich zamiast przsywileje dla Ukrów, podobnie wytestowac i zaszczdepić pozostałych obcokrajowców.

Alicja 2022-07-18 11:09:37 Polacy mają prawo do darmowych testów na Covid.

@wiedzieć przed 2022-07-18 10:33:12 Tak, tak też słyszałem o Poznaniu. Tam podobno trup się ścieli gęsto na chodnikach i szpitale tak zapchane, że nie przyjmują nowych pacjentów, a rząd nic nie robi. A powinien rozejrzeć się skąd można by masowo ściągnąć uchodźców/przesiedleńców bez szczepień, żeby ci oczyścili atmosferę. Tak jak to zrobił w lutym i wszystkim nam na zdrowie wyszło.

wiedzieć przed 2022-07-18 10:06:42 Skoro co 4 wykrywa zakażenie to znaczy że test jest do bani albo społeczeństwo jest w stanie epidemii. Policzcie sobie ile to jest 1/4 ludzi w Polsce -masa! A im więcej ludzi którzy swobodnie się zakażają bez żadnej kontroli tym łatwiej wirusowi mutować. Bóg jeden wie w co może zmutować tym razem. Tu potrzebne są rzetelne statystyki rządowe badania na szeroką skalę, a nie że badają ścieki w Poznaniu i wychodzi że jest ogromna ilość zakażonych Poznaniaków.

Natalia 2022-07-18 09:59:53 Niech badają urzędników samorządowych i rządowych oraz nierobów, co chcą wziąć za darmo L4 i brać pensję za rzekomą chorobę podobną do grypy. Nygusy zawsze znajdą się, życie jak na urlopie po teście.

max 2022-07-18 09:55:23 Te testy mają praktycznie zerową wiarygodność i służą tylko do nakręcania wydumanej pandemii!

Rozum 2022-07-18 09:25:41 Komu zależy na tym by nakręcać spiralę histerii -? koncernom,rządom UE bo masa szczepionek zalega w magazynach i kończą się terminy-?. Przecież to co się obecnie dzieje to jakaś kompletna aberracja.Pandemię "urzędowo" WHO przedłużyło do grudnia 2023-więc to w zasadzie wyjaśnia wszystko.

Władysław 2022-07-18 09:14:47 Zastanawiam się, kiedy będzie dostępne szczepienie czwartą dawką przeciwko Covid? W innych krajach już od kilku miesięcy ludzie po 50- lub 60-tym roku życia są szczepieni, a nasz kraj lekceważy ryzyko i zaniedbuje zdrowie obywateli, szczególnie seniorów. W innych krajach wprowadzają też ponownie obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych, szczególnie sklepach i komunikacji, a w Polsce? Te wszystkie zaniechania spowodują pogorszenie pandemii w naszym kraju.

covid 2022-07-18 08:52:01 Testy powinny być darmowe - w 100% refundowane przez NFZ