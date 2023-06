Beton w Zamku. Kolejna katastrofa budowlana?

Za tym murkiem są zalane podziemne piwnice na głębokość do widocznego znaku zakazu. Piwnice są znacznie poniżej poziomu parkingu.

Czy podziemne korytarze i pomieszczenia pod skarpą Zamku Książąt Pomorskich zostały zalane betonem, który już zastygł? Wydaje się to bardzo prawdopodobne, chociaż ani dyrekcja zamku, ani też sprawca tego zalania Mostostal Warszawa nie chcą udzielić na to pytanie odpowiedzi. Mostostal twierdzi, że zdarzenie miało miejsc 31 maja br., ale świadkowie twierdzą, że podobna sytuacja była pięć dni wcześniej.

Zamek Książąt Pomorskich nie ma jakoś szczęścia do swoich podziemi, które kryją wiele niespodzianek i tajemnic. Pamiętamy jak sześć lat temu zawalił się strop na trzech kondygnacjach, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Długo trwało ustalanie przyczyn tej katastrofy budowlanej, a kiedy eksperci ogłosili wyniki swoich badań, wielu się z nimi nie zgadzało. Ale jak się okazuje to nie koniec problemów na terenie zamku, bo niedawno doszło do kolejnego zniszczenia, ale kierownictwo tej instytucji nie udziela informacji w tej sprawie - o czym za chwilę.

Od kilku lat trwają prace związane z budową tarasów zamkowych, co wiązało się z koniecznością wycięcia drzew rosnących na skarpie, co

...