Trwa 18. Europejska Noc Muzeów! Zobacz, gdzie warto się wybrać

Fot. Anna Gniazdowska

Już w sobotę 18. Europejska Noc Muzeów! Na bezpłatne zwiedzanie zaprasza kilkadziesiąt miejsc w Szczecinie - na gości czekają m.in. muzealne gmachy, galerie, „szpinakowy pałac”, Urząd Wojewódzki. Na liście atrakcji jest filharmonia, historyczna świetlica stoczniowa, a nawet piekarnia. Po raz kolejny warto więc odpowiedzieć na hasło: „Nie spać, zwiedzać!”



Udział w wydarzeniu biorą m.in.: Muzeum Narodowe, Archiwum Państwowe, Centrum Solidarności „Stocznia”, Filharmonia im. M. Karłowicza, Kamienica w Lesie, DK 13 Muz, Muzeum Techniki i Komunikacji, Tu. Centrum Szczecin, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Piekarnia Reczyńscy, Szkoły TOP-ART, TRAFO, Willa Lentza, Zamek Książąt Pomorskich, IPN, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i Urząd Miasta.

Do wszystkich swoich oddziałów, na wystawy stałe oraz towarzyszące im wydarzenia edukacyjne czy artystyczne, zaprasza Muzeum Narodowe. Centrum Dialogu Przełomy organizuje wydarzenia związane z rocznicą zdobycia Monte Cassino. Archiwum Państwowe udostępni zwiedzającym swoje wnętrza oraz dawne dokumenty dotyczące historii Pomorza. Po raz pierwszy otworzy się Centrum Solidarności „Stocznia” w dawnej świetlicy stoczniowej. Filharmonia oferuje m.in. zwiedzanie dwóch wystaw: „Retrospektywa: Ryszard Horowitz” oraz „Z miłości do Szczecina”. W Centrum Edukacyjnym IPN przy Bramie Portowej 1 odbędzie się wydarzenie dotyczące bitwy pod Monte Cassino. Monika Szymanik zaprasza na Pocztową 19 do swojej księgarni w dawnych kamienicznych wnętrzach.

W Muzeum Techniki i Komunikacji m.in. wyświetlane będą filmy z udziałem znanych artystów, którzy wspominali swoje samochody z lat PRL-u. Odbędzie się też cykl wykładów „Muzealna noc mądrości”. Dużą atrakcją będzie parada zabytkowych samochodów i motocykli.

Do zwiedzania piekarni przy ul. Rayskiego zapraszają Ewa i Andrzej Reczyńscy w godzinach 2-4 (19 maja). Obowiązują zapisy.

W Trafostacji Sztuki dostępne będą cztery wystawy: Nagrobki (Maciej Salamon i Adam Witkowski) „Chciałbym nie wierzyć w nic”, Dorota Podlaska „W przyszłym wcieleniu chcę być b-boyem”, „Młode Wilki 24 | Temat Rzeka” – wystawa finalistów w TRAFO, „Blizny i tatuaże TRAFO – opowieść o duchu i ciele miejsca”.

W Zamku Książąt Pomorskich na gości czekają m.in.: wystawy dotyczące dworskich zwyczajów i wina, czyli „Bogusława księcia różne obyczaje” oraz „Wąż uświęcon - serce rozwesela i kąsa jak żmija. Wino i jego spożywanie w dawnej religii i kulturze”.

Swoje drzwi dla zwiedzających otworzy Urząd Miasta. Czeka ich tour po podziemiach „szpinakowego pałacu”, zobaczą neobarokowy gabinet prezydenta miasta, zabytkową salę biblioteczną i nie tylko. Gmach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego będzie można zwiedzać podczas spaceru z przewodnikami.

Cały program 18. Europejskiej Nocy Muzeów dostępny na www.kurierszczecinski.pl ©℗

(K)

HARMONOGRAM WYDARZEŃ W RAMACH 18. EUROPEJSKIEJ NOCY MUZEÓW



MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE

ul. Wały Chrobrego 3

Muzeum czynne w godz. 18-24



Wystawy:

Misterium światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu

Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku

Else Mögelin. Bauhaus i duchowość na Pomorzu

Dla zwiedzających czynny będzie także taras widokowy na wieży.

Na wystawach dyżur pełnić będą kuratorzy wystaw.



GENEALOGIA 2024

Wystawa prac studentek i studentów Pracowni Komunikacji Wizualnej

Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie w przestrzeni ekspozycji Misterium światła.

Sztuka średniowieczna na Pomorzu

koncepcja wystawy i prowadzenie projektu: prof. dr hab. Waldemar Wojciechowski

kuratorzy wystawy: Waldemar Wojciechowski, Patrycja Makarewicz, Kinga Krasnodębska

otwarcie: 18 maja 2024 (Noc Muzeów), godz. 18.00, Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, przestrzeń wystawy „Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu” (kuratorka: Kinga Krasnodębska)

Wystawa „Genealogia 2024” powstała w ramach cyklu wystaw, realizowanych od 2014, związanych

z projektem „Genealogia. Artefakty dawnej sztuki jako inspiracja dla młodego twórcy”. Celem projektu jest próba odpowiedzi na pytanie: jaką inspiracją dla młodego, multimedialnego artysty mogą być pokazywane na wystawach historyczne eksponaty? Prace studentów Akademii Sztuki prezentowane są podczas Nocy Muzeów w przestrzeniach ekspozycyjnych Muzeum Narodowego w Szczecinie. Projekt „Genealogia” to odważna, lecz nie pozbawiona dystansu i poczucia humoru, ingerencja współczesnej sztuki w bezcenne świadectwa historii. W tegorocznej odsłonie prace studentów Pracowni Komunikacji Wizualnej oscylują wokół tematu: „Arty-buty – sposoby kształtowania wizerunku” i odnoszą się do średniowiecznych zabytków prezentowanych na wystawie stałej „Misterium Światła”.

W projekcie udział biorą: Roni Banili, Emilia Biernat, Wiktoria Drużyńska, Aya Elhouari, Alicja Grabek

Sandra Halikowska, Maja Jankowska, Olimpia Kustosz, Pha Thu Tra, Hanna Pińska, Izabela Rosińska, Rudzińska Malwina, Adi Schafman, Paulina Starobrzańska, Alina Stsiatsova, Weronika Stukonis, Agnieszka Szady, Bruno Szkodziński, Aleksandra Tesarska oraz Stanislav Tytenko

Projekt badawczy GENEALOGIA doczekał się monografii z esejami i dokumentacją czterech edycji projektu, wydanej wspólnie przez Akademię Sztuki i Muzeum Narodowe w Szczecinie. Publikacja jest dostępna w muzealnych księgarniach oraz w sklepie internetowym.



ZAGADKA „DO CZEGO SŁUŻYŁ TEN PRZEDMIOT”?

Godziny: 18-22

parter, hol przed wejściem na wystawę Else Mögelin. Bauhaus i duchowość na Pomorzu

Dział Etnografii zaprasza do udziału w konkursie pt.: do czego służył ten przedmiot?

Wystarczy przyjrzeć się prezentowanemu przedmiotowi i spróbować zgadnąć jaką pełnił on niegdyś funkcję. Propozycję należu napisać na karteczce i przykleić do tablicy. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie proszone sa o napisanie z tyłu karteczki numeru telefonu komórkowego.

Konkurs odbywa się w godzinach 18-22

Informacja o przeznaczeniu obiektu w dniach 20.05-26.05. znajdować się będzie gmachu Muzeum na Wałach Chrobrego oraz na stronach internetowych: muzeum.szczecin.pl, facebook.com/muzeum.szczecin. Wśród osób, które trafnie odgadną funkcję przedmiotu oraz wśród tych, które udzielą najoryginalniejszej odpowiedzi, rozlosowane zostaną upominki.

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE – MUZEUM TRADYCJI REGIONALNYCH ul. Staromłyńska 27



Wystawy:

Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich

Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku

Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci

Stare srebra. Piękno zaklęte w przedmiocie

Na wystawach dyżur pełnić będą kuratorzy wystaw.

ZABYTKI Z HISTORIĄ

200 LAT KOLEKCJI STAROŻYTNOŚCI POMORSKICH

przestrzeń ekspozycji Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich

godziny: 18.00 – 24.00

Pierwsza z czterech planowanych na rok bieżący odsłon obchodów dwusetnej rocznicy rozpoczęcia systematycznego gromadzenia zabytków z ziem pomorskich. Zainicjowana w 1824 roku regionalna kolekcja Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza była rozwijana do pierwszej ćwierci XX stulecia i stała się podstawą zbiorów szczecińskiego Muzeum Krajowego Pomorza powołanego w 1927 roku. Wraz z muzealiami tejże instytucji i niektórych mniejszych kolekcji przedwojennych, wchodzi ona obecnie w skład zasobów Muzeum Narodowe w Szczecinie. Jej najliczniejszym składnikiem są zabytki archeologiczne oraz bogate archiwum obejmujące historię odkryć pra- i wczesnodziejowych

z Pomorza od lat dwudziestych XIX wieku. Archiwalia takie są niezmiernie istotnym źródłem dodatkowej wiedzy o znaleziskach związanych z najodleglejszymi dziejami kultury ludzkiej w regionie, niekiedy jedynym, z którego można zaczerpnąć informacje o kontekstach odkrycia poszczególnych zabytków – ich pochodzeniu z wyposażenia grobów, ze skarbów, czy też osiedli sprzed tysięcy bądź setek lat. Zasób ten jest również świadectwem zainteresowań mieszkańców Pomorza zabytkami archeologicznymi na przestrzeni dwóch minionych wieków. Trafiając do kolekcji muzealnej, zabytki te stawały się elementami dziedzictwa archeologicznego, które dzieliło losy regionu i jego współczesnej historii.

W trakcie wydarzenia możliwe będzie wysłuchanie pięciu opowieści o dziejach kilku – za każdym razem innych – eksponatach ze szczecińskiej kolekcji zabytków archeologicznych, a także obejrzenia kilku wybranych znalezisk i dokumentacji archiwalnej ilustrującej różnorodność losów muzealiów, które w formie miniekspozycji zostaną dodatkowo umieszczone w przestrzeni wystawy „Świt Pomorza”.

Program wydarzenia:

1. 18.00 Otwarcie miniekspozycji

Pierwsza odsłona kilku miniekspozycji przygotowywanych w bieżącym roku w przestrzeni stałej ekspozycji archeologicznej „Świt Pomorza”. Będzie dostępna do połowy czerwca br. Krótkiemu, ok. 30-minutowemu otwarciu będzie towarzyszyć opowieść o losach dwóchsetletnich losach Kolekcji Starożytności Pomorskich.

2. Kwadranse z zabytkami z historią

Pięć piętnastominutowych opowieści o kilku, za każdym razem różnych – eksponatach z wystawy „Świt Pomorza”. Ich złożone i fascynujące losy zaprezentują pracownicy Działu Archeologii MNS:

18.30 różnorodne przypadki zagmatwanych dziejów zabytków ze szczecińskiej kolekcji archeologicznej – Krzysztof Kowalski

19.30 losy zabytków z epoki kamienia na wybranych przykładach – dr Michał Adamczyk

20.30 losy zabytków z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na wybranych przykładach – Dorota Kozłowska

21.30 losy zabytków z późnej starożytności na wybranych przykładach – dr Bartłomiej Rogalski

22.30 losy zabytków wczesnośredniowiecznych na wybranych przykładach – Sławomir Słowiński

i Ewa Górkiewicz-Bucka

3. Konkursy

Cztery konkursy dla osób chętnych do odkrywania zabytków. Będą polegały na wyszukiwaniu 5 spośród ponad 700 eksponatów na wystawie „Świt Pomorza”. Trzy osoby, które w danej turze znajdą najszybciej przedstawione na kartach eksponaty i odnotują ich oznakowanie numeryczne, zostaną uhonorowane specjalnymi nagrodami ufundowanymi przez MNS z okazji 200-lecia Kolekcji Starożytności Pomorskich 19.00 , 20.00, 21.00, 22.00

4. Gra muzealna na wystawie: Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich

Uczestnicy, zwiedzając wystawę, będą zbierać naklejki przyklejane na arkusz. Po zdobyciu wszystkich naklejek otrzymają dyplom imienny i zestaw naklejek z legendami. Projekt przygotowany przez Studenckie Koło Archeologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego OldSkull pod opieką dra Michała Adamczyka (Dział Archeologii MNS).

Start o 19.15. gra potrwa do wyczerpania zapasów.

ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ARTYSTYCZNE – KONCERT

Lapidarium

Godzina: 18

Koncert uczestników kursu interpretacji muzyki wokalnej prowadzonego przez prof. Markusa Köhlera. Przy fortepianie Irina Paliwoda

BICIE PAMIĄTKOWYCH MONET

Lapidarium

Godziny: 20-22

Dział Numizmatyki na dziedzińcu Muzeum Tradycji Regionalnych zaprasza na bicie pamiątkowej monety pomorskiej − szerf księcia Jana Fryderyka z 1591 r. Chętni otrzymają dyplom dokumentujący aktywny udział w Nocy Muzeów, a osoby pełnoletnie będą mogły osobiście odcisnąć na dyplomie w gorącym laku pamiątkową pieczęć lakową z głową gryfa.

PROJEKCJE FILMÓW Z CYKLU „DZIEŁA UTRACONE”

Sala Konferencyjna

Godziny: 20-22

Cykl filmów „Dzieła utracone” został zrealizowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2022–23. Składają się na niego 4 filmy w reżyserii Agnieszki Trzos: „Gitara”, „Diana”, „Portret mężczyzny”, „Autoportret”, 3 filmy w reżyserii Pawła Wróbla: „Walka postu z karnawałem”, „Dirk Bouts. Dyptyk”, „Salzburska kolekcja zoologiczna”, a także film w reżyserii Tomasza Jeziorowskiego: „Lucas Cranach. Opłakiwanie Chrystusa”.

W czasie pokazów organizowanych podczas Nocy Muzeów zostaną zaprezentowane 4 filmy w reżyserii Agnieszki Trzos, opowiadające historie obiektów uznawanych za polskie straty wojenne, zaginionych z polskich muzeów w czasie ostatniej wojny. Rzeźba „Diana” dłuta Jeana-Antoine’a Houdona z kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie oraz obraz z Muzeum Narodowego w Warszawie – „Portret młodego mężczyzny w peruce” namalowany przez Krzysztofa Lubienieckiego zostały odzyskane w ostatnich latach dzięki działaniom restytucyjnym resortu kultury. „Gitara” – praca Picassa utracona z Muzeum Sztuki w Łodzi oraz „Autoportret” Jacka Malczewskiego, należą do grupy ponad 516 tysięcy dzieł sztuki poszukiwanych przez Państwo Polskie na całym świecie od zakończenia II wojny światowej.

Popularyzacja tematyki strat wojennych, opowiadanie historii obiektów utraconych, pokazywanie zakończonych sukcesem spraw restytucyjnych wyraźnie przyczynia się do odnajdywania

i odzyskiwania kolejnych poszukiwanych zabytków.

„Diana”, reż. Agnieszka Trzos, Polska, 2022, ©WFDiF | 20’04” (rzeźba Jeana A. Houdona)

Tematem filmu są dzieje rzeźby „Diana” dłuta Jeana A. Houdona, która znajduje się w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich.

Stanisław August przedstawia swojemu dworowi popiersie Diany - nowy nabytek do jego kolekcji

dzieł sztuki. W planie współczesnym opowiedziane są dzieje odzyskania przez polskie władze zrabowanego podczas wojny popiersia, które odnalazło się w ofercie wiedeńskiego domu aukcyjnego.

„Portret mężczyzny”, reż. Agnieszka Trzos, Polska, 2022, ©WFDiF | 28’14” (obraz Krzysztofa Lubienieckiego)

Historia odnalezienia przez polskie władze, przy wydatnej pomocy FBI, zarabowanego przez Niemców, obrazu pędzla Krzysztofa Lubienieckiego. Opowieść rozgrywa się w dwóch planach czasowych – współcześnie i w roku 1728, kiedy to Lubieniecki przygotowuje się do namalowania obrazu.

„Gitara”, reż. Agnieszka Trzos, Polska, 2022, © WFDiF | 23’26” (kolaż Pabla Picassa)

Październik 1923. Do willi Witkacego w Zakopanem przyjeżdża tajemniczy gość, przedstawiający się jako marszand i kolekcjoner sztuki Mieczysław Sierpski. W walizce wypełnionej pracami różnych twórców ma także grafikę Pabla Picassa „Gitara” – pozostawia ją gospodarzowi w dowód wdzięczności za namalowanie swojego portretu. Dzięki Witkacemu i Władysławowi Strzemińskiemu praca trafia do tworzonego w Łodzi Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki im J.K Bartoszewiczów. Ostatnie sekwencje filmu ukazują niszczenie oraz rabowanie przez Niemców w 1939 r. eksponatów Muzeum. „Gitary” Picassa do tej pory nie odnaleziono.

„Autoportret”, reż. Agnieszka Trzos, Polska, 2022, © WFDiF | 21’47” (obraz Jacka Malczewskiego)

„Autoportret” Jacek Malczewski malował w czasie, gdy jego małżeństwo przechodziło kryzys. Malarz przeżywał wtedy romans z Marią Balową, którą także uwiecznił w kilku swoich obrazach. Film ukazuje malarza w tym właśnie okresie, gdy zdaje on sobie sprawę, że jest na życiowym zakręcie.

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE – MUZEUM HISTORII SZCZECINA

ul. Księcia Mściwoja II 8



Wystawy:

Najstarsze karty z dziejów Szczecina (otwarta tylko we wtorki i środy)

Historia i kultura Szczecina w czasach szwedzkich i pruskich

Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku

Hans Hartig. Wirtuoz pomorskiego krajobrazu

Paweł Bałakirew "Kolory Melancholii"

Na wystawach dyżur pełnić będą kuratorzy wystaw.

SZCZECIŃSKA BROŃ PALNA

NOWE EKSPONATY NA WYSTAWIE W MUZEUM HISTORII SZCZECINA

Podczas Nocy Muzeów w Ratuszu Staromiejskim po raz pierwszy zostaną zaprezentowane eksponaty broni palnej zakupione w ostatnich latach do zbiorów militariów Działu Sztuki Dawnej. Trzy pistolety pojedynkowe oraz strzelba tarczowa zostały wykonane przez rusznikarzy pracujących w Szczecinie w latach 1750–1850. W zbiorze tym wyróżnia się osiemnastowieczna strzelba tarczowa. Tego typu broń była używana do obrony murów miejskich oraz podczas zawodów strzeleckich przez bractwa kurkowe. Cennym nabytkiem jest również para szczecińskich pistoletów pojedynkowych z początku XIX w., pierwotnie skałkowych, które w późniejszym okresie otrzymały nowocześniejszy zamek kapiszonowy. Trzeci z pistoletów, ładowany odtylocowo jest interesujący dzięki rzadkiej konstrukcji, w której gwintowana lufa łamana jest poprzez przesunięcie w bok klucza umiejscowionego u dołu. (oprac. Justyna Bądkowska)

PREZENTACJA HISTORYCZNYCH STROJÓW

(POKAZ I MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA SELFIE)

Początek wydarzenia: godzina 19

Agnieszka Roguska - szczecińska klawesynistka, pasjonatka kultury XVII i XVIII wieku. Od wielu lat współpracuje i współtworzy projekty artystyczne z zespołami: Corona Florum, Amadeus Trio, Chorea Antiqua. Propaguje taniec dawny. Występuje w szytych własnoręcznie strojach inspirowanych modą XVIII wieku. Jako literaturoznawca zajmuje się pograniczem muzyki i literatury.

Małgorzata Zakrzewska - entuzjastka mody, kultury i sztuki XVIII/XIX wieku. Członek Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej METRUM. Kocha muzykę okresu baroku. Pracuje w Operze na Zamku. Statystowała w nagraniu Opery "Issipile" Antonio Bioniego i w filmie dokumentalnym o Johanesie Quistorpie. Kolekcjonuje stroje i gadżety z różnych okresów. Miłośniczka tańców dawnych. Tańczy kontredanse i uczy się tańców figuratywnych. Organizuje oraz czynnie uczestniczy w plenerach i sesjach fotograficznych. Stara się odtwarzać historyczne ubiory, maniery, wydarzenia. W swoich zasobach posiada stroje szyte zgodnie z wykrojami z danego okresu a także stroje oryginalne

i stylizowane. Uczestniczka, współorganizatorka stylowych balów, zabaw, wieczorków, pikników - których celem jest integracja wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego.



MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE – CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY

pl. Solidarności 1



Wystawy:

Miasto sprzeciwu, miasto protestu

Lustro pokoleń – zwiedzanie w towarzystwie właściciela prezentowanej kolekcji, Mirosława Borowskiego.

Na wystawach dyżur pełnić będą kuratorzy wystaw.

Ponadto:

- rozdawanie przypinek-maków wszystkim odwiedzającym MNS–CDP w związku z międzynarodowymi obchodami 80. rocznicy zdobycia Monte Cassino,

- wprowadzenie na wystawę stałą MNS–CDP obiektów związanych z historią 12. Pułku Ułanów Podolskich – żołnierze tego pułku jako pierwsi weszli na Monte Cassino. Obiekty z kolekcji Koła Żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie,

- nagrywanie rolek ze zwiedzającymi: czy i jak świętować polskie rocznice,

- wspólne malowanie maków na dachu MNS–CDP (18.00–21.00),

- warsztaty dla dzieci, sala konferencyjna / przestrzeń dialogu (18.00–20.30),

- malowanie twarzy, hol MNS–CDP (18.00–20.00).

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE – MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

ul. Staromłyńska 1

Wystawy

Emilia Łapko. Sztuczne raje. Hybrydowość w fotografii mody

Leonia Chmielnik Mój świat – nasz świat

Na wystawach dyżur pełnić będą autorki oraz kuratorzy wystaw.

ANTYKWARIAT MAREK WYŁUPEK

Adres: ul. Koński Kierat 12, Szczecin

Godziny otwarcia: 16.00–22.00

Wystawa mebli – barok, klasycyzm, biedermeier oraz wystawa malarstwa – przedwojennych malarzy szczecińskich polskich i niemieckich.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SZCZECINIE

Adres: ul. św. Wojciecha 13 (wejście od ul. Jagiellońskiej)

Godziny otwarcia: 18.00–22.00

Wydarzenie: Zapisane w dokumentach, czyli archiwalny opis Pomorza Zachodniego od średniowiecza do współczesności

Jakie były losy Szczecina i Pomorza? Kto na te ziemie przybył i jaki ślad pozostawił na papierowych

i pergaminowych kartach historii? O tym wszystkim wspólnie z nami opowiedzą zachowane w Archiwum Państwowym w Szczecinie starodruki, plany, mapy, dokumenty książęce i pionierskie. Wśród nich potwierdzenie dokumentu lokacyjnego Szczecina z 1293 roku, oryginalne wydania dzieł Paula Friedeborna z XVII wieku, księgi rachunkowe wojsk szwedzkich, księga ławnicza z XVI wieku czy dokumenty pionierskie z początków polskiego Szczecina.

Wizyta w Archiwum podczas Nocy Muzeów to wyjątkowa okazja, by poznać najciekawsze materiały

z naszego zasobu, zobaczyć ponad 100-letnią siedzibę naszej instytucji i odbić w laku dawną pieczęć. Zapraszamy na wystawę archiwalną oraz zwiedzanie niedostępnych na co dzień magazynów Archiwum Państwowego w Szczecinie.



CENTRUM SOLIDARNOŚCI „STOCZNIA” W SZCZECINIE

Adres: pl. Ofiar Grudnia 1970

Godziny otwarcia: 18.00–22.00

Wydarzenie: Świetlica wolności!

Co godzinę wejście do historycznej świetlicy. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: sekretariat@szczecin1980.pl z dopiskiem „Noc Muzeów”.

DOM KULTURY „13 MUZ”

we współpracy z Fundacją Las Sztuki – Galeria Tworzę się

pl. Żołnierza Polskiego 2, wejście do Galerii Tworzę się od ul. Tkackiej

Godziny otwarcia: Dom Kultury „13 Muz” 18.00–22.00, Galeria Tworzę się 18.00–20.40

W Domu Kultury „13 Muz” będzie można zwiedzić trzy galerie, w tym jedną dla najmłodszych odbiorców sztuki:

Galeria Foyer: Nadodrzańskie klimaty, 18.00–22.00

Galeria Enter: Światło wśród stogów Moneta, 18.00–22.00

Galeria Tworzę się: Miasto (dla) dzieci, 18.00–20.40.

W Galerii Tworzę się odbędą się także oprowadzania po wystawie (wiek: 5+): 18.00, 18.40, 19.20, 20.00.

Wstęp na wszystkie wymienione wystawy jest bezpłatny. Szczegółowe opisy poszczególnych wystaw znajdują się na stronie internetowej: 13muz.eu oraz na profilu: facebook.com/13muz.

FILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIE

Adres: ul. Małopolska 48

Godziny otwarcia: 22.00–24.00 (ostatnie wejście o 23.30)

W ramach tegorocznej Nocy Muzeów Filharmonia w Szczecinie ponownie otworzy swoje przestrzenie dla zwiedzających. Nie będzie to jednak standardowe zwiedzanie budynku z przewodnikiem. Goście Europejskiej Nocy Muzeów, którzy tego dnia zdecydują się wstąpić do filharmonii, będą mieli możliwość odbycia indywidualnego spaceru po dwóch galeriach mieszczących się w budynku.

18 maja od godziny 22.00 do północy (ostatnie wejście o 23.30) będzie można zobaczyć dwie wystawy– światowej sławy fotografika Ryszarda Horowitza oraz zdjęcia Szczecina autorstwa szczecińskich artystów.

RETROSPEKTYWA: Ryszard Horowitz

W Galerii Poziom 4. prezentowana jest jubileuszowa wystawa z okazji 85. urodzin Ryszarda Horowitza - fotografa i fotokompozytora znanego ze swojej umiejętności łączenia różnych technik w niezwykłe kompozycje wizualne. Ekspozycja to przegląd jego najważniejszych dzieł z lat 1969–2022, ukazujący jego podejście do tak różnorodnych tematów jak moda, motoryzacja, emocje, iluzja i futurystyczne spojrzenie na świat.

Z miłości do Szczecina

W Galerii przy Cerkwi czeka niezwykłe spotkanie z fotografią i historią Szczecina. Prezentowane prace są efektem współpracy wybitnych artystów i pasjonatów kultury – każde zdjęcie na wystawie przenosi nas w inny zakątek naszego pięknego miasta, ukazując jego różnorodność i bogactwo.

GALERIA GAWRA, PARTNER: AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE

Adres: al. Papieża Jana Pawła II 28

Godziny otwarcia: 18.00–24.00

Wydarzenie: Sport Oder Port. Wystawa indywidualna Pawła Kwiatkowskiego

Prace Pawła Kwiatkowskiego zaistnieją w kontekście portowego miasta, jakim jest Szczecin. Port, podobnie jak woda, niesie ze sobą skojarzenia o otwartości i wolności. Grafiki z cyklu Upstream i Swimming Pool, składające się na wystawę Sport Oder Port, nawiązują do myśli egzystencjalnej, która podkreśla znaczenie indywidualnej wolności i wyboru wobec obojętnego i często wrogo nastawionego świata. Pływaczki, stojące na krawędzi nieznanego, muszą zmierzyć się ze swoimi lękami oraz wątpliwościami, zanim zdecydują się na skok do wody poniżej. Wioślarze symbolizują ducha determinacji i poświęcenia. W tym sensie ich działania są symboliczne dla kondycji ludzkiej, charakteryzującej się ciągłym zmaganiem się z poszukiwaniem sensu i celu w świecie, który może wydawać się okrutny i arbitralny.

Temat pływania i nurkowania ma długą historię w kulturze starożytnej Grecji, gdzie był ściśle związany z atletyzmem i sprawnością fizyczną. Grecy uważali, że sport jest środkiem osiągania doskonałości zarówno w ciele, jak i umyśle, a dążenie do osiągnięcia sukcesu sportowego było szlachetnym

i wartościowym przedsięwzięciem. Pływaczki i wioślarze uosabiają ten ideał, gdyż dążą do osiągnięcia mistrzostwa w panowaniu nad swoimi ciałami i umysłami, aby osiągnąć idealny skok czy najlepszy czas w pokonywaniu akwenu.

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU, ODDZIAŁ W SZCZECINIE

Adres: Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”, pl. Brama Portowa 1, Budynek Posejdon

Godziny otwarcia: 18.00–24.00

Wydarzenie: Bitwa o Monte Cassino 1944–2024

Tematem przewodnim tegorocznej Nocy Muzeów będzie 80. rocznica bitwy o Monte Cassino. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z historią 2 Korpusu Polskiego oraz przebiegiem bitwy o wzgórze klasztorne poprzez materiały zgromadzone w zasobie archiwalnym IPN (dokumenty, fotografie i pamiątki). Ponadto będzie można obejrzeć oryginalne mundury żołnierzy polskich wraz z wyposażeniem osobistym. Dla najmłodszych uczestników przygotowany będzie Kącik Misia Wojtka z grami i kolorowankami. Uczestnicy Nocy Muzeów będą mogli zrobić pamiątkowe zdjęcie „na szczycie Monte Casino”.

KAMIENICA W LESIE

Adres: ul. Pocztowa 19

Godziny otwarcia: 18.00–24.00

Wydarzenie: zwiedzanie zabytkowej kamienicy



MONTE CASSINO 7

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 0033

Adres: ul. Monte Cassino 7 (pl. Odrodzenia, wjazd w ul. Monte Cassino w kierunku do ul. Wielkopolskiej, pierwsza narożna kamienica po prawej stronie ulicy, w trakcie remontu elewacji)

Godziny otwarcia: 18.00–24.00

Wydarzenie: Zwiedzanie zabytkowej kamienicy wybudowanej wg projektu Wilhelma O. Zimmermanna

Organizatorzy zapraszają na nocne zwiedzanie 130-letniej zabytkowej narożnej kamienicy przy ul. Monte Cassino 7 w Szczecinie. Po oficjalnym powitaniu uczestników Nocy Muzeów w kamienicy przez Antoninę Bielicz i Jakuba Bińkowskiego, o godzinie 18.00 zacznie się oprowadzanie. O historii budynku opowiadać będą: mieszkańcy, mgr inż. architekt Marek Racki, artysta plastyk Piotr Dziemianowski, wykonawca prac konserwatorskich.

Pierwsze prace nad projektem kamienicy na zlecenie kupca Louisa Cohna rozpoczął w 1891 roku Wilhelm Trost, architekt ze Szczecina. W 1894 roku projekt wraz z działką budowlaną odkupił inny architekt, Wilhelm O. Zimmermann. Stworzył nowy projekt i na jego podstawie rozpoczął budowę. Kamienica, pomimo wojny i jej skutków (w tym zmienionym wyglądem zewnętrznym), zachowała się do dzisiaj. W 2020 roku powstał nowy projekt autorstwa architekta Marka Rackiego, obejmujący odbudowę dachu, wieży, attyk oraz mający przywrócić pierwotny wygląd na zewnątrz i wewnątrz kamienicy. Dzięki temu możliwe było jak najwierniejsze odtworzenie częściowo zachowanych zabytkowych detali klatek schodowych oraz fasady kamienicy. Zwiedzający będą mogli podziwiać i ocenić kunsztowne prace konserwatorskie wykonane przez firmę Patrik Art z Torunia pod nadzorem konserwatorki Marty Żukowskiej-Bosy.

Przenieś się do roku 1894, zobacz dokumentację projektową W.O. Zimmermanna, oryginalną mozaikę w przejściach bramnych, odnowioną sztukaterię ścienną i sufitową, odrestaurowaną, a w części zrekonstruowaną snycerkę schodów i balustrad klatki schodowej, witraże odtworzone i zaprojektowane przez współczesnego artystę plastyka – Piotra Dziemianowskiego z Pracowni Witrażownictwa firmy Patrik Art. Poznaj 130-letnią historię kamienicy, zobacz zdjęcia i pierwsze projekty przedwojenne oraz obecny Marka Rackiego, a także plany na przyszłość.

MUZEUM GEOLOGICZNE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO,

INSTYTUT NAUK O MORZU I ŚRODOWISKU US

Adres: Geocentrum Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 16a

Godziny otwarcia: 18.00–22.00

Organizatorzy zapraszają na zwiedzanie wystaw. Goście będą mieli wyśmienitą okazję, by zapoznać się z barwnym i przebogatym światem minerałów, skał oraz prehistorycznych kreatur „zaklętych w kamieniu”, czyli skamieniałości. Ponadto będzie można zapoznać się z historią geologiczną regionu Morza Bałtyckiego czy też zobaczyć na własne oczy słynne kule szczecińskie i dowiedzieć się, kiedy i w jakim środowisku powstawały oraz dlaczego noszą taka nazwę. Jeśli zastanawiacie się, dokąd pojechać na wakacje, to decyzję tę będziecie mogli podjąć po obejrzeniu wystawy Piaski świata, po czym wybrać swoją ulubioną plażę z najpiękniejszym piaskiem. Do dyspozycji zwiedzających zostaną udostępnione również stanowiska multimedialne i interaktywne, np. gra edukacyjna Wybrane surowce Polski, fotoplastykon ze zdjęciami minerałów w 3D, a także jedyna w swoim rodzaju gablotka z minerałami fluorescencyjnymi. W ofercie mamy możliwość obejrzenia pod binokularami próbek piasków plażowych oraz pustynnych niemal z całego globu ziemskiego. Za pośrednictwem mikroskopu biologicznego oraz mikroskopu polaryzacyjnego będzie można podejrzeć świat mikroorganizmów oraz szczegółowo przyjrzeć się budowie skał krystalicznych. Z kolei miłośników programów o tematyce przyrodniczo-geologicznej oragnizatorzy zapraszają do sali projekcyjnej na pokazy filmowe. Nie zabraknie też mineralno-skalnych niespodzianek. Na hasło Piękny pumeks, gładka piętka pierwsze osoby otrzymają w prezencie po fragmencie pumeksu z Azorów!

MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI –

ZAJEZDNIA SZTUKI W SZCZECINIE

Adres: ul. Niemierzyńska 18a

Godziny otwarcia: 18.00–24.00

Na miejscu: Zwiedzanie wystaw i motoeksperymentarium

W kiniarni, w tramwaju na wystawie głównej, wyświetlane będą filmy z udziałem znanych artystów, którzy wspominali swoje samochody z lat PRL-u. Wystąpią: Krzysztof Daukszewicz, Bronisław Cieślak, Zbigniew Wodecki, Artur Andrus, Kazimierz Kaczor, Stanisław Tym, Tadeusz Ross. Od godz. 18.00 do 22.00 w holu będzie można oglądać miniwystawę przygotowaną przez modelarzy ze Szczecińskiego Paprykarza Modelarskiego. Wystawione będą modele pojazdów, samolotów, okrętów i figurki wykonane z plastiku oraz z kartonu. Niektóre modele do samodzielnego złożenia będzie można kupić.

W nowym skrzydle muzeum, w sali konferencyjnej na drugim piętrze odbędzie się cykl wykładów Muzealna noc mądrości.

18.15 Czy Pan Samochodzik mógł jeździć maluchem?, dr Andrzej Wojciech Feliński

19.30 Jak maszyny pomogły (lub nie) kobietom, Sabina Wacławczyk

21.00 Co nas łączy – historia klejów, łączeń i wiązań, Tomasz Tarasiuk

22.15 Światowe podróże Stoewerem, dr Andrzej Wojciech Feliński

O godz. 17 - parada zabytkowych samochodów i motocykli należących do kolekcjonerów z naszego regionu.

Wyjazd z dziedzińca muzeum. Trasa parady: ul. Niemierzyńska 18A – ul. Zygmunta Krasińskiego – al. Wyzwolenia – rondo Giedroycia – ul. Piotra Skargi – al. Wojska Polskiego – pl. Zwycięstwa – Brama Portowa – al. Niepodległości – al. Wyzwolenia – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Niemierzyńska 18A.

Po zakończeniu parady, niektóre zabytkowe pojazdy pozostaną na dziedzińcu muzeum.

OBIEKT KREATYWNY JADWIGA – TU CENTRUM.SZCZECIN

Adres: ul. Bł. Królowej Jadwigi 2

Godziny otwarcia: 18.00–24.00

Wydarzenie: Everyone wants to eat a piece of cake – Anna Molska

Instalacja z porcelanowych talerzy z malaturą pięcioramiennej gwiazdy w kolorze czerwonym i białym. Gwiazda symbolizuje zdrowie i życie, lecz gwiazda w kolorze czerwonym i białym to w historii ludzkości symbole przeciwnych sił. Odcięte ramiona przypominają kawałki tortu. Kto podejmie grę?

Anna Molska – urodzona w 1980 roku w Szczecinie. Projektantka ceramiki. Studiowała muzykologię w Poznaniu i Krakowie (2005), wzornictwo przemysłowe w Koszalinie (2013) i wzornictwo w Szczecinie (2023). Otrzymała Stypendium Twórcze Miasta Szczecina (2021). Instruktorka warsztatów w wielu projektach polskich i międzynarodowych, współpracowała m.in. z Fundacją Bonin (2019–2021) czy Muzeum Regionalnym w Wolinie. Laureatka nagrody Wydarzenie Muzealne w kategorii „edukacja” (2022). Prowadzi pracownię ceramiki Open Work, w której projektuje i realizuje autorskie serie porcelany i ceramiki użytkowej, współpracując z markami, kawiarniami oraz indywidulanymi klientami w Polsce i za granicą. Od 2017 roku prowadzi Laboratorium Technik Ceramicznych na Akademii Sztuki w Szczecinie, edukując i wspierając w realizacji ceramiki studentów wzornictwa.

Spotkanie z autorem: Krzysztof Żurawski

W godzinach 16.00–18.00 ramach Nocy Muzeów w Obiekcie Kreatywnym będzie można wziąć udział w spotkaniu z Krzysztofem Żurawskim – autorem książki pt. Piwo w Szczecinie do roku 1945. Opowie on o różnych ciekawych historiach związanych ze szczecińskim piwowarstwem.

Koncert ukulele – Maria Kula

Gwiazda

Jest wiosna. Najnowsza praca, którą prezentuję jest poświęcona regeneracji, odrodzeniu, powrotowi do źródła, połączeniu nieba i ziemi i nowemu cyklowi. Karta, która zainspirowała mnie do najnowszych wycinanek, to Gwiazda: naga kobieta klęczy nad wodą; jej jedna stopa jest w wodzie, a druga na lądzie. Nad jej głową znajduje się jedna duża gwiazda, reprezentująca jej podstawowe esencje, oraz siedem mniejszych gwiazd. Kobieta w każdej ręce trzyma dzban. Z jednego wlewa wodę do rzeki czy jeziora, z drugiego wylewa ją na ziemię. Pięć zmysłów jest reprezentowanych przez pięć unikalnych linii utworzonych przez wodę rozlaną na ziemi.

Maria Kula – maluje i tworzy obrazy z ręcznie ciętego papieru, używa go też do swoich graficznych projektów (okładki płyt, wzory tapet). Inspirują ją stare i współczesne mity, symbole, wspólne narracje i obszary odległych od siebie kultur. Autorka mandal, wycinanek, plakatów. Tworzy obrazy jako materialne i magiczne obiekty. Od 2007 roku prowadzi warsztaty dotyczące języka sztuki, kreatywności, zrozumienia specyfiki współczesnych mediów wizualnych i estetyki. Jest autorką publikacji na temat kreatywności i języka wizualnego oraz warsztatów dla kilkudziesięciu galerii i instytucji sztuki w Polsce, Anglii i Norwegii. Założycielka Primitive Dreamer – marki, która projektuje dla ludzi i ich przestrzeni obrazy z witalnym ładunkiem, uzdrawiającą mocą i łączące z tym, co trudno zobaczyć. Absolwentka malarstwa na UAP (2008). Mieszka w Szczecinie.

OPEN GALLERY MONIKA KRUPOWICZ

Adres: ul. Koński Kierat 17/1

Godziny otwarcia: 19.00–22.00

Wydarzenie: Szukam, szukania mi trzeba – malarstwo

Wystawa prezentująca malarstwo współczesne wybranych artystów współpracujących z Open Gallery Monika Krupowicz, takich jak: Jarosław Eysymoynt, Vando Figurido, Przemysław Garczyński, Tomasz Kołodziejczyk, Wojciech Koniuszek ,Tomasz Kopcewicz, Mariola Landowska, Marcin Laszczak, Halina Nowicka, Marzena Ślusarczyk, Jowita Żychiewicz.

PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. C. BRANCUSIEGO

Adres: ul. Kurkowa 1

Godziny otwarcia: 18.00–23.00

Wydarzenie: Zwiedzanie zakamarków zabytkowego budynku kamienicy Loitzów

Historia gotyckiej kamienicy oraz wzlotów i upadków bankierskiej rodziny Loitzów, zwiedzanie pracowni artystycznych (malarskiej, rzeźbiarskiej, reklamy wizualnej, grafiki warsztatowej), tajemnicze przejścia i korytarze, pokój nauczycielski z innej bajki. Podglądanie uczniów przy zajęciach malarskich oraz możliwość spróbowania własnych sił w rysunku węglem i kredą, pokaz technik renowacji. Wystawa Dyplom 2024.

PIEKARNIA EWA I ANDRZEJ RECZYŃSCY

Adres: ul. Rayskiego 17

Godziny otwarcia: 2.00–4.00 (już 19 maja!), uwaga – obowiązują zapisy!

Wydarzenie: Noc Muzeów w piekarni

W planie: zwiedzanie zakładu, informacje o procesie technologicznym, prelekcja o historii, oglądanie starych zdjęć i skanów dokumentów, osobiste dotknięcie sprzętów i zajrzenie do wnętrza komory wypiekowej pieca, możliwość robienie zdjęć czy selfie na tle pieca (opcja z Andrzejem), bezpośrednie odczucie temperatury i klimatu starej piekarni, w zależności od dostępności czasu możliwe inne opcje. Grupy 5–6 osób, czas zwiedzania: około 30 minut, godziny wejścia: 2.00, 2.30, 3.00, 3.30.

Zapisy na określone godziny w komentarzach pod postem „Noc Muzeów”, który został udostępniony w środę 15 maja o godzinie 18.30. Według kolejności zgłoszeń zostanie przygotowana lista zwiedzających. Liczba biletów ograniczona.

Wymagania: zmienne obuwie (brak skutkuje zwiedzaniem boso), najlepiej lekka odzież, masa poczucia humoru, wyrażenie zgody na udostępnianie i publikacje zdjęć i nagrań reportera.



SZKOŁY ARTYSTYCZNE TOP-ART.

GALERIA FOTART W SZCZECINIE

Adres: ul. Wyszyńskiego 14, oficyna, drugie piętro

Godziny otwarcia: 18.00–22.00

Wydarzenie: Wystawa prac plastycznych pt. DEMM.

Swoje prace malarskie zaprezentuje czworo artystów: D – Dorota Szynkaruk, E – Elias Tobares , M – Magdalena Myszkiewicz, M – Małgorzata Piskorska. Każdy z twórców reprezentuje inny rodzaj malarstwa. Prace różnią się między sobą tematyką, techniką i formatem.



TRAFO TRAFOSTACJA SZTUKI W SZCZECINIE

Adres: ul. Św. Ducha 4

Godziny otwarcia: 18.00–24.00

Wydarzenie: Noc w TRAFO 2024

TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie jest na co dzień otwarta dla publiczności najdłużej spośród wystawienniczych instytucji w mieście: w piątki i soboty do 21.00, a w pozostałe dni tygodnia do 19.00. Stali bywalcy wiedzą, że wydarzenia w TRAFO czasami przeciągają się do późnej nocy bez specjalnej okazji czy święta. Powodami do spotkania są sztuka i publiczność. „Noc Muzeów patrzymy więc z przymrużeniem oka jako na ludyczną atrakcję. Sugerujemy doświadczanie sztuki każdego dnia. W końcu najlepiej oglądać ją samemu, a nie grupowo, tak jak ogląda się film czy czyta książkę. Niemniej jednak podczas Nocy Muzeów jesteśmy jak zwykle otwarci dla publiczności do północy. Przybywajcie więc! Można u nas zobaczyć cztery wystawy (trzy czasowe i jedną stałą) oraz spędzić miło czas w ogródku TRAFO Books & Coffee” - zapraszają organizatorzy.

Nagrobki (Maciej Salamon i Adam Witkowski)

Chciałbym nie wierzyć w nic

kurator: Stanisław Ruksza

koordynatorka: Anna Sienkiewicz-Rogaś

Najnowsza wystawa zespołu Nagrobki, współtworzonego przez Macieja Salamona i Adama Witkowskiego, powstała z okazji dziesięciolecia ich intensywnej obecności w polskim życiu artystycznym, na przecięciu muzyki, sztuk wizualnych i teatru. Nagrobki cechuje minimalizm środków z maksymalnym ich wykorzystaniem. Na wystawie zestawiono monumentalną kompozycję Sądu Ostatecznego Macieja Salamona, wypełnioną nekropolową ikonografią śmierci oraz nieuchronności dzisiejszych przeczuć i lęków apokaliptycznych (np. ekologicznych czy społeczno-politycznych), z najnowszymi pracami malarskimi i przestrzennymi grupy, powstałymi specjalnie na pokaz w TRAFO. Dopełnia je nowa, własna interpretacja muzyczna Trenu – Ofiarom Hiroszimy Krzysztofa Pendereckiego.

Dorota Podlaska

W przyszłym wcieleniu chcę być b-boyem

wystawa: 10.05–4.08.2024

kurator: Stanisław Ruksza

koordynatorka: Anna Sienkiewicz-Rogaś

Prace Doroty Podlaskiej podejmują najczęściej tematy dotyczące prywatnego życia artystki, emocji i ludzkich relacji. Jej główne medium to malarstwo figuratywne o wypracowanej stylistyce. Na wystawie zobaczymy premierowe akwarele z cyklu W przyszłym wcieleniu chcę być b-boyem (2023), pełne K-popowej swady i nonszalancji (oczywiście gdyby tylko dało się muzyczne odniesienia przenieść do pisania o malarstwie), a także cechujący się sympatyczną ironią Pamiętnik zarazy (2020). Wystawę dopełniają wcześniejsze serie obrazów: Zadra (2018-2019), w których Podlaska odnosi się do swojej przeszłości w Afryce lat 80., dokonuje rewizji własnej biografii, mitologizuje rodzinne relacje, aby miały wymiar uniwersalny; a także Everyday Is Christmas (2013), powstały na podstawie rozmów z emigrantami mieszkającymi w Düsseldorfie, przedstawiający zwyczaje świąteczne w różnych krajach i osobiste przeżywanie świąt przez jej rozmówców.

Młode Wilki 24 | Temat Rzeka – wystawa finalistów w TRAFO

artyści i artystki: Anna Bielawska, Zuzanna Fluder, Borys Górski, Natalia Skorupa, Michał Sikora, Marcella Poroszanka, Marta Polończyk, Zuzanna Romańska, Magdalena Tryba, Mateusz Zubel

zespół kuratorski: Łukasz Jastrubczak i Anna Orlikowska

Młode Wilki 24 | Temat Rzeka w TRAFO to wystawa prezentująca wybrane w otwartym naborze projekty osób studenckich z polskich uczelni artystycznych. Młode Wilki to jeden z najważniejszych festiwali sztuki współczesnej w Polsce, który odbywa się w Szczecinie od 2014 roku. W ramach wydarzenia prezentowane są: filmy eksperymentalne, performanse, realizacje sound-art, rzeźby, instalacje, koncepcje niemożliwych do realizacji projektów artystycznych. W tym roku wyboru projektów dokonali: Zofia Nierodzińska (kuratorka i artystka), Stanisław Ruksza (kurator), Bartosz Zaskórski (muzyk i artysta, laureat konkursu Młode Wilki 15) oraz kuratorzy Festiwalu – Łukasz Jastrubczak i Anna Orlikowska. Organizatorom Młodych Wilków od początku istnienia Festiwalu zależy przede wszystkim na tym, aby istotne współczesne problemy artystyczne i społeczno-polityczne były poddawane konstruktywnej refleksji i krytyce w ramach rzeczywistego spotkania różnych osób. Młode Wilki wspierają twórców młodego pokolenia, wkraczających w świat sztuki, dając im szansę zaistnienia w szerszym obiegu. Wielu uczestników i uczestniczek poprzednich edycji to dziś uznani artyści i artystki, m.in.: Jana Shostak, Grażyna Monika Olszewska, Adelina Cimochowicz, Bartosz Zaskórski, Marta Krześlak czy Horacy Muszyński.

Blizny i tatuaże TRAFO – opowieść o duchu i ciele miejsca

prace, interwencje, ślady: Karolina Breguła, Sławek ZBIOK Czajkowski, Jagoda Dukiewicz, Dobro Pany, Leiff Elggren, FEMEN, 2/5 BZ – Serhat Köksal, Jiří Kovanda, Kraz, Barbara Kruger, Kamil Kuskowski, Artur Malewski, Jadwiga Sawicka, Andrzej Wasilewski, Zorka Wollny (ciąg dalszy nastąpi)

kurator: Stanisław Ruksza

TRAFO pełne jest dzieł wpisanych w budynek, opowiadających jego historię oraz charakter programu – ducha i ciała. To liczne, nierzadko wybitne już prace, które w naszym mniemaniu opowiadają historię miejsca, tworząc jego palimpsestową opowieść, jak i odnosząc się do współczesności. Postanowiliśmy stworzyć dla Was innego rodzaju rozszerzającą się wystawę stałą TRAFO – postinstytucji sztuk wizualnych stosującej narzędzia rozpoznania czasów i przestrzeni, w których przyszło nam żyć i kształtować dni jutrzejsze. Z czasem ta „antykolekcja w użyciu” TRAFO będzie zmieniała charakter, jeszcze w tym roku otrzyma narrację przewodnika – słuchowiska.

TRAFO Books & Coffee

Zapraszamy także do TRAFO Books & Coffee – naszej księgarnio-kawiarni z ambitnymi książkami o sztuce i filozofii oraz dobrą kawą, przekąskami, zimnym piwem i niezłym winem. Te ostatnie można skonsumować w klimatycznym ogródku przed budynkiem.

WILLA LENTZA

Adres: al. Wojska Polskiego 84

Godziny otwarcia: 20.00-24.00

Wydarzenie: Noc Muzeów w Willi Lentza

W sobotę – 18 maja, w godzinach od 20.00-23.30.

Poza zwiedzaniem zabytkowej willi, udostępnione zostaną wystawy: stała [Willa Lentza. Historia(od)nowa] oraz czasowe (Lex Drewinski w Willi Lentza oraz Szczecin w malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Ze zbiorów kolekcjonerów szczecińskich).

Odgrywane będą również fragmenty spektakli willowych – ''1888. Willa miłości'', ''Frida. Kolekcjonerka z Westendu'' oraz ''Zatrudnimy starego clowna'' (sala teatralno-kinowa).

Będzie można również zwiedzać Willę Lentza w towarzystwie członków Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej METRUM. Przedstawiciele grupy w ciekawy sposób odtwarzają zwyczaje panujące w Europie m.in. na przełomie XIX i XX wieku. Pasjonatów historii (wśród których są ekonomiści, filolodzy, historycy, inżynierowie, muzycy, nauczyciele, rzemieślnicy i wykładowcy), połączyło w działaniu zainteresowanie minionymi epokami.

Gości artystycznego salonu miasta czeka również dodatkowa atrakcja w plenerze – Wunderkammera!

''W przestrzeni ogrodu Willi Lentza będzie można podziwiać kolejną instalację artystyczną. Przedmiotem projektu jest stworzony przez duet artystów Pawła Kleszczewskiego i Katarzynę Zimnoch (Konik Studio) obiekt zbudowany z lekkich elementów drewnianych, które przyjęły formę sześcianu „szafy rozmaitości” o bokach długości około 3x4x3 metry.

Środkowa część bryły (spełniająca rolę mini galerii), nawiązuje do popularnych w XVII wieku gabinetów rozmaitości – szaf posiadających wiele szuflad, gablot i półek wypełnionych m.in.: rysunkami, formami rzeźbiarskimi, figurkami, mini instalacjami, obrazami malowanymi na oknach).

Wunderkammera działać będzie dwutorowo:

1. Od strony wejścia do ogrodu, „od frontu” widz ujrzy rodzaj „dziwnej” przeskalowanej „szafy” wypełnionej rozmaitymi formami sztuki współczesnej, wykreowanej przez duet Zimnoch / Kleszczewski.

2. Od strony formy, bryły – widz będzie mógł wejść do „salonu”, w którym będzie mógł oglądać z bliska zaaranżowaną wystawę sztuki.

Całość, złożona z elementów zdobniczych pokrytych fluorescencyjnym malunkiem, nawiązuje do sztuki snycerskiej. Za pomocą lamp halogenowych umieszczonych w przestrzeni ogrodu instalacja zostanie oświetlona schodzącym z góry snopem światła, co znakomicie dialogować będzie z przestrzenią zabytkowej bryły pałacu.

Motywacją do stworzenia WUNDERKAMMERY w Willi Lentza stała się Kunstkammera żyjącego w Szczecinie Filipa II Księcia Pomorskiego (1573-1618), który łączył mecenat artystyczny z pasją kolekcjonerską.''

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

Adres: ul. Korsarzy 34

Godziny otwarcia: 18.00–23.00

Wydarzenie: Bogusława księcia różne obyczaje

Wizyta w Zamku przeniesie gości w świat dawnego Pomorza i czasy Bogusława X. Będzie to wyjątkowa okazja do tego, by przyjrzeć się dawnym obyczajom dworskim – szczególnie tym związanym z winem i jego spożywaniem. Od godziny 18.00 do 23.00 na zwiedzających będą czekać wystawy w skrzydle południowym (wejście L), wschodnim (wejście A) oraz na Dziedzińcu Menniczym Tylko tej nocy dostępne będą: Bogusława księcia rożne obyczaje – wystawa specjalna poświęcona ucztom, rozrywkom i spożywaniu trunków na dworze książęcym Bogusława X; Wąż uświęcony – serce rozwesela i kąsa jak żmija. Wino i jego spożywanie w dawnej religii i kulturze – wystawa specjalna, introdukowana do wystaw stałych, przybliżająca temat wina i jego obecności w życiu człowieka w dobie nowożytnej – w kościele, aptece, kuchni i na stołach.

Ekspozycjom specjalnym będą towarzyszyć gry i zabawy z wykorzystaniem dawnej ikonografii i starodruków: Winne zamieszanie i Znajdź różnicę – przy których będzie można poćwiczyć pamięć i spostrzegawczość, a ponadto zdobyć nagrody; Staropolskie czytanki, cytaty historyczne i opowieści biblijne o winie – nie tylko rozbawią, lecz mogą także być pożyteczne, dostarczając wiedzy oraz ciekawych spostrzeżeń i wskazówek przydatnych w życiu również dzisiaj. Od godziny 18.00 do 20.00 możliwe będzie wejście na Wieżę Dzwonów (wejście E) – wieżę dawnego kościoła zamkowego. Dostępne będą także wszystkie wystawy stałe, a także wystawa plenerowa Bogusław X zwany Wielkim.

18.00–23.00 Bezpłatne zwiedzanie wystaw: Bogusława księcia rożne obyczaje; Wąż uświęcony – serce rozwesela i kąsa jak żmija. Wino i jego spożywanie w dawnej religii i kulturze; Bogusław X zwany Wielkim; Pomorskie funeralia. Sarkofagi książęce z krypty zamkowej; Sztuka i rzemiosło artystyczne XVI i XVII wieku; Gry i zabawy z wykorzystaniem dawnej ikonografii i starodruków: Winne zamieszanie, Znajdź różnicę, Staropolskie czytanki, Cytaty historyczne, Opowieści biblijne o winie 18.00-20.00 Bezpłatne zwiedzanie Wieży Dzwonów (ostatnie wejście: 19.30)

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

Adres: ul. Wały Chrobrego 4

Godziny otwarcia: 18.00–24.00

Wydarzenie: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – Gmach pełen historycznych tajemnic

Podczas spaceru z przewodnikami zobaczycie Państwo imponującą klatkę schodową, odrestaurowane hole czy kryjące wieloletnie tajemnice filary. Skąd w budynku administracji takie perełki architektury? „Tę i wiele innych tajemnic rozwiążemy tuż przed wejściem na wieżę, z której podziwiać będziemy najpiękniejszy widok w mieście” - zapowiadają organizatorzy.

Reprezentacyjną, neobarokową klatkę schodową, makietę budynku w skali 1:100 oraz wspaniały widok z Wieży Meteorologicznej będzie można oglądać od godziny 18.00 do 24. Dostępna będzie też wystawa „Konie w Naturze i Sztuce”.

URZĄD MIASTA

Adres: plac Armii Krajowej 1

Godziny otwarcia: 18.00-21.00

Europejska Noc Muzeów: poznaj szpinakowy pałac

Podziemia szpinakowego pałacu, gabinet prezydenta miasta, zabytkowa sala biblioteczna oraz inne najważniejsze pomieszczenia szczecińskiego magistratu. Wszystko to będzie można zwiedzi podczas tegorocznej odsłony Europejskiej Nocy Muzeów.

Szczeciński Urząd Miasta już po raz kolejny otworzy swoje drzwi przed zainteresowanymi mieszkańcami i turystami. W tym roku, wszyscy chętni będą mogli zobaczyć m.in. oryginalne neobarokowe elementy wystroju najważniejszego gabinetu mieście oraz sprawdzić na własnej skórze, jak to jest zasiadać w fotelu prezydenckim. Będzie to także świetna okazja by poznać historię tego wyjątkowego wnętrza i niezwykłe ciekawostki z nim związane.

Jednak to niejedyna atrakcja, która tego wieczoru będzie czekać na zwiedzających. Uczestnicy wydarzenia, oprócz prezydenckiego gabinetu, zwiedzą również schron, znajdujący się w niedostępnych na co dzień podziemiach magistratu. Nie obejdzie się również bez wizyty w innych ciekawych pomieszczeniach szpinakowego pałacu. Trasa zwiedzania będzie wiodła poprzez salę sesyjną, w której zapadają decyzje dotyczące przyszłości miasta, salę ślubów, gdzie młodzi mieszkańcy Szczecina ślubują sobie miłość i wierność oraz salę biblioteczną, w której zgromadzono liczne pamiątki z życia stolicy Pomorza Zachodniego oraz wyjątkowe woluminy.



Wstęp bezpłatny.



MUZEUM TECHNIKI WOJSKOWEJ

Adres: Bulwar Gdański 7

Godziny otwarcia: 19.30-22.00

Fundacja Edukacji Strzeleckiej i Historycznej ''Semper Parati'' i 1. Szczeciński Klub Strzelecki zapraszają do zwiedzania przestrzeni Muzeum Techniki Wojskowej. Jest to wyjątkowa okazja, aby odwiedzić przestrzeń i eksponaty niedostępne na co dzień.

„Przystanek Historia” w Posejdonie, plac Brama Portowa 1

Godziny otwarcia: 18.00 do 24.00

Oryginalne mundury i artefakty związane z bitwą o Monte Cassino, wśród nich pamiątka – niespodzianka związana z gen. Władysławem Andersem, multimedia i „strefa misia Wojtka” dla dzieci. Taką propozycję w dzień 80 rocznicy zdobycia Monte Cassino ma w ramach „Noc Muzeów” szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Na wydarzenie, poświęcone 2 Korpusowi Polskiemu i Bitwie o Monte Cassino, szczeciński IPN zaprasza w sobotę, 18 maja do „Przystanku Historia” w Posejdonie plac Brama Portowa 1 w samym centrum miasta od godz. 18 do 24.

Na odwiedzających czekają atrakcje i unikatowe zdjęcia, archiwalia i eksponaty dotyczące Monte Cassino. Wśród tych artefaktów dwie niespodzianki – pamiątki związane z dowódcą 2 Korpusu Polskiego gen. Władysławem Andersem i zastępcą dowódcy 5 Kresowej Dywizji Piechoty, legendarnych „Żubrów” gen. Klemensem Rudnickim.

Będzie można zobaczyć oryginalne mundury, nakrycia głowy, elementy wyposażenia żołnierzy 2 Korpusu, ich odznaki rozpoznawcze i odznaczenia.

Zaprezentowane materiały przedstawia również tułaczy - polskich rodzin, które wraz z Armią gen. Andersa opuściły ZSRS. Będzie można zapoznać się z historią rodziny Jaroszewiczów, która trafiła do polskiego osiedla w Koja w Afryce. Rodzina Jaroszewiczów po powrocie do Polski osiedliła się na Pomorzu Zachodnim i po latach przekazała pamiątki do Instytutu Pamięci Narodowej w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci.

Dla najmłodszych IPN zorganizuje w czasie „Nocy Muzeów” „Strefę misia Wojtka”. Będzie można zagrać w gry „Miś Wojtek” czy „GrajZnak – Monte Cassino", będą kolorowanki, samodzielnie dzieci będą mogły wykonać pamiątkowe wpinki, za rozwiązanie zadań będą nagrody związane z Monte Cassino.

Oprócz tego:

- Pokaz multimedialny koloryzowanych zdjęć dotyczący 2 Korpusu i Bitwy o Monte Cassino z zasobu archiwalnego IPN.

- Foto ścianka – każdy może wykonać pamiątkową fotografię na szczycie wzgórza klasztornego

- wśród uczestników wydarzenia będą przechadzać się członkowie grupy rekonstrukcji historycznej ubrani w stroje z epoki.

Księgarnia IPN zaprezentuje szeroki wybór publikacji dotyczących historii Polski w XX wieku, w tym komiksy i gry dla najmłodszych. Wszystkie wydawnictwa można będzie kupić z 25 procentowym rabatem.

Zachęcamy do poinformowania o naszej propozycji oraz odwiedzenia Przystanku Historia w Noc Muzeów!