Zamiast relaksu jest tłok i gonitwa

Ci, którzy mają karnety, nie mogą teraz korzystać z oferty OSiR dłużej niż 2,5 godziny. Ograniczenie czasowe dotyczy kilku rodzajów karnetów. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Zmieniły się zasady korzystania z pływalni AquaStar w Stargardzie. Dotknęły one tych, którzy kupują karnety.

Z początkiem października wszystkie karnety w AquaStar – stargardzkie centrum sportu i rekreacji przy ul. Szczecińskiej w Stargardzie zdrożały o 10 zł. To jednak niejedyne zmiany, które zaskoczyły klientów na drugie urodziny AquaStar.

– Do tej pory posiadając karnet, na przykład na basen, nie trzeba było się śpieszyć, bo uprawniał on do korzystania ze strefy basenu i saun w nieograniczonym czasie – opowiadają klienci AquaStar. – Można było chodzić na basen dwa lub więcej razy w ciągu dnia. Teraz nie dość, że można korzystać tylko raz dziennie, to jeszcze czas wejścia ograniczono do 2,5 godzin. Po przekroczeniu limitu trzeba za każdą minutę dopłacać 50 groszy. Idąc jednocześnie na basen i saunę, ciężko wyrobić się w te 2,5 godziny. Po saunie trzeba przecież odpocząć w tepidarium, dojść do siebie. Zamiast relaksu jest gonitwa z czasem.

Klienci, szczególnie ci, którzy korzystają z basenu rano, mają też pretensje o to, że biorąc karnet za basen i saunę – bo nie ma możliwości kupić ich osobno – nie mogą ze strefy saun skorzystać, bo ta zaczyna działać dopiero od godz. 16.

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard sp. z o.o. informuje, iż wprowadzona od 1 października podwyżka o 10 zł objęła wszystkie karnety ujęte w ofercie produktowej, natomiast ograniczenie czasowe do 2,5 godzin zastosowano przy karnetach basen + sauna, fitness, siłownia oraz siłownia + fitness.

– W zakresie wejść jednorazowych nie wprowadzono ani podwyżek, ani zmian dotychczasowych ograniczeń czasowych – odpowiada Joanna Rumińska, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju AquaStar. – Zmiany polityki cenowej stanowią niewielką korektę cen w porównaniu z utrzymującą się nieomal 2 lata dwucyfrową inflacją. Wzrost cen stanowi jedynie 6 proc. w stosunku do pierwotnej ceny tych usług.

– Jestem w stanie zrozumieć tę podwyżkę, ale niekoniecznie rozumiem politykę czasową, która ogranicza dostęp do usług tym, którzy kupują karnety i płacą za nie przecież niemało – mówi pani Małgorzata, od dwóch lat klientka AquaStar.

Szefostwo AquaStar uważa, że wprowadzone ograniczenia czasowe podyktowane są chęcią zwiększenia dostępności do poszczególnych stref zarówno dotychczasowym posiadaczom karnetów, jak i nowym klientom.

Faktem jest, że w strefie basenowej bywa bardzo tłoczno, a pływający obijają się o siebie. Do naszej redakcji docierały takie skargi. Zdaniem pana Tomasza, wprowadzone ograniczenie czasu pobytu m.in. na basenie może wpłynąć na większą rotację.

– Od dłuższego czasu docierały do nas informacje, iż mimo zakupionego karnetu wiele osób nie mogło skorzystać z oferty z uwagi na limity miejsc na poszczególnych strefach – odpowiada Joanna Rumińska z AquaStar. – Na bieżąco monitorujemy poziom obłożenia poszczególnych stref na obiekcie i w miarę możliwości staramy się modyfikować naszą ofertę. Zależy nam bardzo, by poziom i komfort świadczonych przez nas usług zadowalał wszystkich naszych klientów.

Od 1 października do sprzedaży wprowadzono karnet AquaKids dla dzieci od 3. do 16. roku życia. ©℗

(w)