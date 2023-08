Koedukacyjne łaźnie. Panowie wchodzą za kotarę!

Remonty w AquaStar zakończyć się mają do 31 sierpnia br. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Do 6 sierpnia panie będą korzystać z łaźni dla mężczyzn w stargardzkim AquaStar. W obiekcie tym trwają remonty.

Prace wykonywane są w ramach serwisu gwarancyjnego. Polegają na wymianie wykładzin podłogowych i ściennych na płytki ceramiczne w łaźni basenowej dla kobiet. Panie muszą teraz kąpać się pod prysznicami razem z panami.

– Kilka razy miałam sytuację, że jakiś pan wszedł za kotarę, gdy brałam prysznic, to bardzo niekomfortowe – żali się jedna z klientek stargardzkiego basenu. – Niby założono kotary odgradzające, a później po interwencjach pań oznaczono je tabliczkami. Ale mycie się po pływaniu nie jest komfortowe.

Jak się okazuje, takie niedogodności będą w AquaStar jeszcze do końca sierpnia. Po remoncie łaźni damskiej roboty przeniosą się do męskiej. Co oznacza, że panowie będą się kąpać w łazienkach damskich.

– Ze względu na dużą liczbę osób korzystających z obiektu AquaStar przyjęto rozwiązanie, które pozwoli na podniesienie standardu tych pomieszczeń – odpowiada Grzegorz Chudzik, prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie. – Na czas wykonywania prac, maksymalnie do 6 sierpnia, natryski dla kobiet zostały wydzielone i odgrodzone w łaźni męskiej. Kolejnym etapem będzie wykonanie analogicznych prac w łaźni basenowej męskiej. Rozpoczęcie prac planowane jest na 7 sierpnia. Za wszelkiego rodzaju utrudnienia przepraszamy, licząc jednocześnie na wyrozumiałość naszych klientów. ©℗

(w)