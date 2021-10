AquaStar zaprasza!

W poniedziałek (4 października) otwarto centrum sportu i rekreacji AquaStar w Stargardzie. Od wtorku (5 października), z odremontowanego i przebudowanego obiektu mogą korzystać mieszkańcy.

– Wygląda fantastycznie, będą na pewno zadowoleni – zachwala Grzegorz Flas, stargardzianin, który zwiedzał dzisiaj odremontowaną pływalnię.

Do dyspozycji mieszkańców są cztery strefy. W wodnej są: basen sportowy, dwa baseny rekreacyjne, dwie zewnętrzne zjeżdżalnie i trzy niecki jaccuzi. Strefa siłowni obejmuje dwa piętra; na górze jest część cardio, a niżej strefa wolnych ciężarów. Na miłośników zajęć zorganizowanych czeka strefa fitness z trzema salami do zajęć siłowych, wytrzymałościowych, rowerowych i relaksacyjnych, rozciągających, ale i tanecznych. W ofercie jest 31 różnych rodzajów zajęć fitness i trzy rodzaje aerobiku w wodzie.

– W strefie saun znajdują się łaźnia parowa, sauna sucha i biosauna, prysznice wrażeń, odnowa biologiczna i tepidarium, czyli pomieszczenia do relaksu i wyciszenia – opowiada Joanna Rumińska, dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży. – Atrakcji jest bardzo dużo, mamy bogatą ofertę zajęć. Serdecznie zapraszamy!

Przebudowa i modernizacja obiektu przy ul. Szczecińskiej, wybudowanego w 1936 roku, trwała prawie 2,5 roku. Na placu budowy nie obyło się bez problemów.

– Przebudowę główną zaczęliśmy w kwietniu 2019 roku – mówi Daniel Ziemięcki, dyrektor ds. technicznych Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard. – Była długa i skomplikowana. Po drodze napotkaliśmy na różne niespodzianki, w tym na tunel przeciwlotniczy na parkingu, była też kolizja rury gazociągowej z instalacją elektryczną. Ale wspólnie z wykonawcą firmą Erbud daliśmy radę. Odremontowana pływalnia spełnia kryteria nowoczesnego obiektu aquaparkowego.

Pływalnia zyskała nowoczesny wygląd, nowe funkcje i nową nazwę AquaStar.

– Mamy to! – cieszy się Grzegorz Chudzik, prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard. – To wspaniały i nowoczesny obiekt, w którym można spędzać czas. Połączyć funkcje nowoczesne z jednoczesnym zachowaniem historycznego charakteru tego miejsca nie było wcale łatwo. Ale mamy to za sobą. Nasz obiekt jest dostosowany do obsługi każdego klienta młodego, starszego, dzieci i osób niepełnosprawnych. Mamy obiekt, którym możemy się chwalić w całym regionie.

Modernizacja centrum sportu i rekreacji Aqua Star kosztowała prawie 40 mln zł. Pieniądze pochodziły z emisji obligacji, wsparcia unijnego oraz budżetu miasta Stargard.

– Cieszy nas to, że w mieście, które się rozwija, mogą też rozwijać się sami mieszkańcy – komentuje Rafał Zając, prezydent Stargardu. – By mieli tutaj nie tylko dobrą pracę i płacę, ale też warunki do relaksu i rozrywki. ©℗

