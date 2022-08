Z elektrowni do muzeum. Strażackie pamiątki

Do szczecińskiego Muzeum Techniki i Komunikacji trafiły przyczepki przekazane przez strażaków z Dolnej Odry. Wyprodukowano je w Niemczech w 1977 r.

- Strażacy z Zakładowej Służby Ratowniczej Elektrowni Dolna Odra przekazali dwie przyczepki strażackie dla Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie - informuje Departament Komunikacji PGE GiEK. - Na terenie Elektrowni Dolna Odra odbyło się oficjalne przekazanie dwóch przyczepek strażackich: oświetleniowej VEB IFA oraz transportowej VEB IFA z przeznaczeniem na eksponaty muzealne dla szczecińskiego muzeum.

Przyczepki wyprodukowano w Niemczech w 1977 r. Pierwsza służyła do oświetlenia terenu akcji podczas gaszenia pożarów. Wyposażona jest w stacjonarnie zabudowany agregat prądotwórczy napędzany silnikiem dwusuwowym wraz z motopompą i zestawem węży. Druga to przyczepa transportowa, głównie wykorzystywana była do przewożenia sprzętu niezbędnego do gaszenia pożarów. Obie są wciąż sprawne i gotowe do akcji.

- Przekazane dla szczecińskiego Muzeum Techniki i Komunikacji przyczepki na co dzień nie były już używane przez strażaków z Zakładowej Służby Ratowniczej, ale teraz będą mogły być wykorzystane jako wartościowe eksponaty muzealne – podkreśla Sylwester Chruszcz, dyrektor Elektrowni Dolna Odra.

Przyczepki w niedługim czasie będzie można obejrzeć w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej.

