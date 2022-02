Wiec przed sądem w Szczecinie. Solidarni z sędzią odsunięta od orzekania

REKLAMA

Komentarze

gargamel 2022-02-10 20:58:34 Wszyscy sedziowie bioracy udzial w wiecach ibawiacy sie w polityke powinni byc wydalani z zawodu, Jaczejki typu ''jusicja'' powinny byc zakazane,KONSYTUCJA!

Terapia 2022-02-10 20:42:38 Szkoda mi tych ludzi. Wczoraj krzyczeli KonsTytucJa i nosili takie koszulki dzisiaj je wyrzucili na śmietnik. Tylko uderza t w nas obywateli których niewinnie potrafią skazać jak Tomka Komendę a innych uniewinnić tylko dlatego że są z ich ideologii. Zwykly obywatel który by wyzywał na ulicy i bluzgał to by dostał odpowiednio surowy wyrok. Patologia

krotko 2022-02-10 20:42:16 Czekam na dzien,gdy narod wytlumaczy sedziom /realizujacym obce interesy/ co jest'''ZGODNE z KONSTYTUCJA'' Za pomoca sznura i latarni!

Teresa 2022-02-10 20:38:16 Wszystkie mateckie hejtry otworzyły właśnie pyski. Kwiczcie bo tyle jeszcze możecie. Ziobro i mateckie won!

xyz 2022-02-10 20:32:39 Taka ''kasta'' to tragedia.Te gangrene obwiesili przywilejami i przez to zdemoralizowali komunisci do spolki z liberalnymi zlodziejami,ze strachu przed odpowiedzialnoscia,a do tego te podle bolszewickie geny

TZ. 2022-02-10 20:31:01 Brawo Zbigniew Ziobro! Jeszcze tego potrzeba, żeby sędziowie się wzajemnie "uznawali", "wyłączali" i żeby sądownictwo - i tak kulawe - opanowała kompletna anarchia.

sędzią łamiąca 2022-02-10 20:28:09 tak ostentacyjnie Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej powinna być usunięta z zawodu! To że tak się nie dzieje to to przyczynek tego że od 30 lat w Polsce mamy to co mamy. Kto kontroluje sędziów? W jaki sposób Naród może usunąć sędziego który sprzeniewierza się Konstytucji?

abc 2022-02-10 20:26:10 Sadow w Polsce nie ma,Jest natomiast kasta w togach,Jest to zgraja patalogicznych, wyrafinowanych bandziorow chowajacych sie za immunitetem/w wysnionych NIemczech ich nie ma/Najgorsze jest to ,ze panstwo nie potrafi tej patalogi sie pozbyc w obawie ,ze eurokolchoz nie da srebrnikow,

yeti 2022-02-10 20:06:35 CEJROWSKI mial racje odnosnie '''nadzwyczajnej kasty'''-- WSZYSCY WON!

Nietykalni 2022-02-10 19:59:04 Kasta czeka na wybory i kolejne lata bezkarności

Capilano 2022-02-10 19:56:20 Sędzia Joanna Hetnartowicz-Sikora uznała, że sędzia Mirosław Stachurski został wadliwie powołany i jest neo-sędzią. Minister Zbigniew Ziobro uznał, że sędzia Joanna Hetnartowicz-Sikora też jest wadliwa i ją zawiesił. Ale ta pani nie uznaje bardzo wadliwego ministra Zbigniewa Ziobry i wadliwie wydanego odsunięcia jej od sali rozpraw. Postanowiła więc dalej ferować wyroki już nie w imieniu Rzeczpospolitej Polski, ale stowarzyszenia Unii Europejskiej. Takich mamy sędziów.

Ed 2022-02-10 19:52:44 Wszyscy siebie warci ale stanę po stronie sędzi bo z opresyjnym zerem nie ma szans.

Brawo PIS !! 2022-02-10 19:51:45 To właśnie dlatego nie dostaniemy ani centa z UE , jeśli dalej będą orzekać partyjni przebierańcy PIS w togach , a nie prawidłowo powołani sędziowie ...nie zapłacimy kary nałożonej ?? Już nam odciągają z kasy nam przyznanej ....PISIA Mać !!!

Marian 2022-02-10 19:51:17 Dlaczego nie podano nazwisk wiecowników?

Kasta 2022-02-10 19:39:13 Kasta walczy kasta się nie poddaje tylko obywatele ciągle narzekają na kastę