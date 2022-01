Protestowali, bo #PiSJestZaDrogi

We wtorek członkowie Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia POLSKA 2050 protestowali na placu Adamowicza w Szczecinie przeciwko wszechobecnej drożynie. Jako winnych nadciągającej katastrofy ekonomicznej wskazali rząd, dlatego swój manifest urządzili pod hasłem #PiSJestZaDrogi. Ostre słowa popłynęły także w stronę Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Rady Polityki Pieniężnej.

Członkowie zachodniopomorskich struktur Ruchu 2050 wyliczali jak ostro poszybowały ceny energii, paliw, żywności a także rat kredytów podkreślając jednocześnie, że dane o wzrostach nijak się mają do tego, co wszyscy widzimy w sklepach. To nie 2, 5 czy 7 procent, ale 40, 50, a czasami nawet 100 procent podwyżki.

- Mówi się, że inflacja ma 9-10 procent, ale my mamy inne obserwacje na ten temat - stwierdził Aleksander Cywiński z zarządu Koła Powiatowego Szczecin.

Liderzy zachodniopomorskich struktur ruchu Hołowni wymieniali ceny w sklepach spożywczych, warzywnikach i stacjach benzynowych, wyliczając, że tylko paliwo od stycznia 2021 do dziś podrożało o 17 proc., masło o ponad 77 proc. olej kujawski o ponad 100 procent. Punktowali, że trzeba płacić więcej za ziemniaki , marchew, jabłka, chleb, choć nie są to towary luksusowe, a niezbędne w codziennym życiu. Wskazywali, że działania rządu, który jest również odpowiedzialny za wzrost cen i szalejącą inflację, doprowadzają do ruiny ekonomicznej miliony Polek i Polaków.

Polska 2050 nie zamierza biernie przyglądać się tej sytuacji. W środę, na ręce Wojewody Zachodniopomorskiego, złoży list odczytany także na manifestacji, adresowany do premiera Mateusza Morawickiego, w którym apeluje o zawrócenie z drogi prowadzącej do katastrofy ekonomicznej.

Manifestacje pod hasłem #PiSJestZaDrogi odbywają się w całym kraju i potrwają do końca stycznia. Zainteresowanie wtorkowym protestem przeciwko drożynie w Szczecinie było niewielkie - na pl. Adamowicza przyszła garstka szczecinian.

