Wandal, czyli czerwony flamaster. Przed sąd za bazgranie na wiatach

To nie był „zaczarowany ołówek" tylko czerwony flamaster. Mężczyzna posługiwał się nim, żeby na szczecińskich przystankach autobusowych prezentować swe poglądy. Za co stanie wkrótce przed sądem, bo odmówił przyjęcia mandatu od strażników miejskich.

Wolność poglądów to jedno. Manifestowanie ich wpisami na przystankach miejskiej komunikacji, to nie tylko dziecinada lecz...

- Wandalizm - informuje st.insp. Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej w Szczecinie. - Wykroczenie z art. 63a §1: „Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem ,podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny".

Mężczyzna do przystanku autobusowego na pl. Zwycięstwa podjechał rowerem. Następnie czerwonym flamastrem zaczął bazgrać po szybach wiaty. Zauważyli go miejscy strażnicy.

- Mężczyzna znany Straży Miejskiej z wcześniejszych interwencji. Z rozbrajającą szczerością oznajmił, że ideologiczne treści wypisuje już od dłuższego czasu, kilka lat, na różnych przystankach. Oświadczył też, że według niego skoro przystanki komunikacji publicznej są miejskie i dla mieszkańców, to także należą do niego - relacjonuje st.insp. Joanna Wojtach. - Podczas interwencji mężczyzna był bardzo arogancki wobec funkcjonariuszy, używał dosadnych i wulgarnych określeń. W związku z popełnionym wykroczeniem oraz zachowaniem sprawcy, który nie wykazywał żadnej skruchy - był wręcz dumny z tego, co robi - nałożono na niego mandat karny.

Mężczyzna jednak odmówił przyjęcia mandatu. Za swój czyn odpowie więc przed sądem. ©℗

(an)