Prezydent nie nagrodzi (finansowo) za wskazanie wandala. Jak skutecznie ścigać pseudografficiarzy?

Oszpecają i niszczą elewacje szczecińskich budynków, powodując dotkliwe straty materialne. Jednak do tej pory ekstremalnie rzadko, bo tylko złapani na tzw. gorącym uczynku, pseudografficiarze odpowiadali finansowo i karnie za swe bohomazy. Stąd pomysł o ustanowieniu przez prezydenta miasta nagrody finansowej za wskazanie tych sprawców. Jak się okazuje, na taki ruch nie pozwala polskie prawo.

„Skoro miejskie służby są bezradne, to może prezydent wyznaczy nagrodę za wskazanie sprawcy?" - jeszcze w kwietniu sugerował nasz Czytelnik. Natomiast radny Marcin Biskupski (Koalicja Obywatelska) złożył w tej sprawie zapytanie do prezydenta miasta. Napisał w nim:

„Media zwracały uwagę na niszczenie miejskiego majątku poprzez malowanie pseudograffiti, które zamiast poprawiać estetykę Szczecina konsekwentnie ją niszczą. Był okres, kiedy niemal co krok widzieliśmy nabazgrane napisy o treści „ZŁO". Obecnie napis „ANK", cokolwiek znaczy. Niewątpliwie straty finansowe - jakie ponosi miasto, jej jednostki i wspólnoty, a co za tym idzie my wszyscy - są na pewno znaczne. Biorąc to pod uwagę, zwracam

...