Trzecia edycja Czystej Odry zakończona. Podsumowanie akcji sprzątania rzeki [GALERIA]

Zakończono trzecią edycję Akcji „Czysta Odra”. Fot. Stowarzyszenie Wywrotka

Od 26 kwietnia do 5 maja na Pomorzu Zachodnim trwały prace związane ze sprzątaniem rzeki w ramach Akcji Czysta Odra 2024. Na terenie Szczecina, Polic, Gryfina, Siadła Dolnego, Żabnicy, Ognicy, Widuchowej, Ińska, Delty Świny i Świnoujścia odbyło się 25 wydarzeń, w których udział wzięło ponad stu uczestników. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia rzeki i zachęcenie lokalnej społeczności do troski o środowisko naturalne.

Koordynatorem akcji w naszym regionie jest Stowarzyszenie Wywrotka. Jej prezes, Krzysztof Sowa zwraca uwagę na coraz większą liczbę osób, które angażują się w prace na rzecz sprzątania rzeki.

- Coraz więcej osób dostrzega problem zaśmiecania Odry i stara się przynajmniej w ten symboliczny sposób temu przeciwdziałać - podsumował.

W trakcie minionej, trzeciej edycji wydarzenia sprzątano rzekę, jej brzegi i wyspy między innymi na kajakach, deskach SUP, żaglówkach, jachtach. Również w tym roku zastosowano magnesy neodymowe do wyławiania odpadów z dna Odry. Spore zainteresowanie wzbudziły dwa wyłowione rowery, które pokazano na szczecińskich bulwarach. Ponadto z rzeki wyłowiono też: ogromny fragment starej łodzi, laptop, fragment rewolweru oraz setki kapsli i innego złomu, który zostanie sprzedany w skupie, a uzyskane w ten sposób środki przekazane będą na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie. Podczas sprzątania wolontariusze odnaleźli także niezliczone ilości plastikowych i szklanych opakowań, opon, elementów karoserii, styropianów oraz sprzętu domowego.

Po raz pierwszy także, poza lokalnymi społecznikami, w organizację akcji sprzątania włączył się Woliński Park Narodowy oraz Portowa Straż Pożarna ze Szczecina.

- To pokazuje, jak wartościową inicjatywą jest Akcja Czysta Odra, której celem jest nie tylko samo sprzątanie rzeki, ale przede wszystkim uwrażliwianie lokalnych społeczności na problem zaśmiecania rzek, a także zmianę naszych codziennych postaw, minimalizację produkcji plastiku oraz innych opakowań, których dosłownie tony pływają w Odrze. Potwierdzają to także same akcje sprzątania, które kończyły się zazwyczaj zapełnieniem całego kontenera zebranymi z Odry odpadami - informuje Krzysztof Sowa.

Pomysłodawcą Akcji „Czysta Odra” jest Dominik Dobrowolski. Trzecia edycja składała się z dwóch etapów. Pierwszym było zarybianie rzeki gatunkami ryb, których populacja zmniejszyła się w wyniku katastrofy ekologicznej na Odrze przed dwoma laty. Wzięło w niej udział ponad 15. tys. wolontariuszy. Drugim etapem akcji było właśnie wyławianie śmieci z Odry. ©℗

(aj)