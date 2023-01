Wakacyjna przerwa w przedszkolach. Radni opowiadają się po stronie rodziców

Jak podała, członkowie KO zareagowali natychmiast po sygnałach od zaniepokojonych rodziców. Zadeklarowała, że jako radni stoją oni po stronie opiekunów i będą starali się prosić prezydent o to, aby przedszkola jeszcze w tym roku szkolnym funkcjonowały na tych samych zasadach, jak w poprzednim. Ustalenia, które w ostatnich dniach dotarły do dyrektorów szkół powinny być, zdaniem radnej U. Pańki, jeszcze raz przemyślane i przedyskutowane.

Komentarze

koalicjanci z RM 2023-01-10 16:15:28 Radni Koalicji Obywatelskiej, którzy wraz z Koalicją Samorządową współrządzą Szczecinem, protestują przeciwko polityce społecznej własnej koalicji dwóch koalicji. Paradne! Chyba czas reaktywować Polską Partię Protestującą

pracownik 2023-01-10 16:10:35 Rodzice niezadowoleni bo zaplanowali urlopy ? Czyli im wolno brać urlopy a Pracownikom Przedszkoli już urlopu wziąść nie wolno bo muszą opiekować się w wakacje ich dziećmi ? Wakacje to wakacje więc sami się zajmujcie swoimi dziećmi i tyle w temacie . Nikt wam nie kazał planować urlopów nie mając informacji na temat planu funkcjonowania przedszkoli w okresie wakacyjnym

PO co 2023-01-10 15:52:45 Szkoda, że Platforma nie była po stronie rodziców wrzucając do kosza projekt rodziców, którzy w 2013 zebrali milion podpisów o referendum edukacyjne.

Jarl Bischek 2023-01-10 15:43:04 No to prawdziwa tragedia. Tragedia głupoli. Skoro przedszkole zamknięte to nie trzeba płacić i można wynająć za zaoszczędzone pieniądze opiekunkę. A gdyby ktoś szanował rodziców to pewno babcia by zaopiekowała się z ochotą. Jednak babcia pewno w domu starców. Taka wysoka kultura rodem z USA. Albo gdyby w zamykanym na miesiąc przedszkolu stworzono możliwość, że przez ten miesiąc obowiązuje kapitalizm i rodzice płacą tyle ile się zażąda to personel zapewne pracowałby w czasie urlopu.

bezstreonny 2023-01-10 15:23:22 Dostają za darmo 6 tys zł rocznie na 1 dziecko to niech sobie wynajmą opiekunkę do dzieci . Decydując się na dzieci trzeba przewidywać , że będą wymagały opieki .Ale tak to jest jak dzieci mają dzieci a dziadkowie mieszkają 300 km dalej .

wolny rynek 2023-01-10 14:52:35 Rodzice sami biorą u siebie w pracy urlopy ale od innych oczekują pracy przez 365 dni w roku ? Trochę TAKIE ROSZCZENIOWE PODEJŚCIE. Decydując się na dzieci trzeba przewidywać kto się nimi zaopiekuje w czasie wakacji , ferii czy choroby skoro rodzice sami nie dają rady . Czasy kiedy były zakładowe żłobki i przedszkola mineły

Koniec swiata 2023-01-10 14:46:55 6000 PLN rocznie to sponsoring Polaków dla rodziców posiadających bąbelki. I nagle q..a dramat bo jeden miesiąc przedszkole zamknięte. No koniec świata.... jestes ojcem wynajmujesz kontaktowa opiekunkę na miesiąc. Wszyscy zadowoleni.

500 plus 2023-01-10 14:43:14 Narobili bombelkow dla socjalu i teraz.płacz o żłobki i przedszkola. Niech wynajmą opiekunki albo poproszą babcie czy rodziny

Rodzic. 2023-01-10 14:40:27 To nie są panie przedszkolanki. To są nauczyciele wychowania przedszkolnego. Należy im się taki urlop jaki przewiduje dla nich prawo. Nikt nie ma pretensji do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Ewentualne uwagi/ pretensje są do organizacji zadań związanych z opieka przedszkolną.