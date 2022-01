Inicjatywa radnych KO. Plac dla WOŚP

Szczecińscy radni klubu Koalicji Obywatelskiej chcą, by patronem części dotychczasowego placu Teatralnego, na którym znajduje się Teatr Lalek „Pleciuga", uczynić Wielką Orkiestrę Świętej Pomocy. Projekt uchwały w tej sprawie w czwartek złożyli do biura rady miasta. Liczą, że pojawi się on w porządku przyszłotygodniowej sesji i przyjęty zostanie przez aklamację ponad partyjnymi podziałami, a tablice z jej nazwą zawisną w ostatnią niedzielę stycznia, gdy WOŚP zagra już po raz trzydziesty.

- Uważamy, że to ważna inicjatywa. Trzydziesta edycja tej akcji jest doskonałą okazją by uhonorować w taki właśnie sposób samą ideę, twórców WOŚP i wolontariuszy, ktOrzy wraz z nią niosą to, co najlepsze. Budzi w nas chęć niesienia dobroci i pomocy bezinteresownej tym, którzy jej naprawdę potrzebują, łączy ludzi różnych pokoleń. WOŚP jest najlepszym przykładem na to, że można budować mosty między pokoleniami - mówił w czwartek Arkadiusz Marchewka, poseł PO, podczas konferencji prasowej radnych klubu Koalicji Obywatelskiej w radzie Szczecina na placu Teatralnym przed Pleciugą.

To właśnie część jego przestrzeni radni KO wybrali jako tę najbardziej odpowiednią. Jak zaznaczali, od lat to właśnie miejsce stanowi punkt orientacyjny dla wszystkich uczestników akcji podczas każdego z finałów WOŚP. Tam zbiera się zawsze lokalny sztab akcji i gromadzą się wszyscy wolontariusze, którzy kwestują na ulicach z puszkami oklejonymi czerwonymi serduszkami.

- Tę decyzję skonsultowaliśmy z przedstawicielami fundacji WOŚP, mamy ich zgodę i liczę, że ten pomysł podczas najbliższej sesji uda nam się sfinalizować. Dla niektórych szczecinian ten projekt trwa tak długo, że pamiętają go od swoich narodzin i - jak mówi sam Jurek Owsiak - będzie trwał do końca świata i jeden dzień dłużej. Obyśmy i w tym roku zebrali mnóstwo pieniędzy. Wszystkie placówki lecznicze, szpitale są beneficjentami działań WOŚP. Także w naszym mieście. Sądzę, że ten nasz wspaniały pomysł znajdzie bardzo pozytywny odzew wśród mieszkańców i spotęguje chęć podzielenia się z dobrem z wszystkimi, którzy na ich pomoc czekają - stwierdził Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu radnych KO w radzie miasta.©℗

Mirosław WINCONEK