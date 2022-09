Emocje wokół katastrofy ekologicznej nie opadły

Mirek Kawka

2022-09-22 22:11:51

Skoro PO dostało takiej wścieklicy to muszą być bardzo złe wewnętrzne sondaże. Bardzo złe i pewnie Donek też ma kłopoty. Nic dziwnego że toczą pianę o śnięte ryby jakby to było tragedia na miarę Czernobyla. No ale nie ukręcą z tego bicza bo zawsze podkładają się jakąś głupotą pisowcom. Ludzi nie interesują już śnięte ryby bo śnięte ryby są co roku a że Niemcy nakłamali z rtęcią to od razu ludziom lampka się zapaliła że tu coś śmierdzi a PO przy tym się kręci