Decyzja o przerwie wakacyjnej w przedszkolach trudna dla rodziców

Najbliższe wakacje będą wyzwaniem dla pracujących rodziców dzieci w wieku przedszkolnym ze Szczecina. Placówki zapowiedziały, że w okresie letnim nie będą funkcjonować przez jeden miesiąc. Dla wielu oznacza to, że w tym czasie będą musieli poszukać dodatkowej opieki dla maluchów bądź wziąć urlop. Z różnych przyczyn nie każdy jednak może skorzystać z takiego rozwiązania.

Rodzice w mediach społecznościowych piszą, że sytuacja jest dla nich bardzo trudna. Okazuje się bowiem, że od 26 czerwca do 28 lipca zamknięte będą wszystkie gminne przedszkola. Potem przez cały sierpień organizowane mają być dyżury, ale tylko dla dzieci z placówek macierzystych.

W sprawie wypowiedział się już prezydent Piotr Krzystek. Na jednej z grup dla mieszkańców napisał:

„Decyzja w tej sprawie w największym stopniu należała do dyrektorów placówek oraz rad rodziców. Wydział Oświaty przedstawioną propozycję przyjął do wiadomości i formalnie zatwierdził. Jedne placówki i rodzice woleli, by przedszkola były zamknięte w lipcu, inne placówki i inni rodzice woleli, by przedszkola były zamknięte w sierpniu. Coś

