Uszkodzony gazociąg w centrum Szczecina. Ewakuowano mieszkańców

Tuż przed południem, we wtorek, szczecińska straż pożarna odebrała sygnał o zagrożeniu wybuchem gazu w centrum miasta. Na wysokości budynku nr 77, u zbiegu al. Wyzwolenia i Odzieżowej, doszło do uszkodzenia tzw. gazociągu średniego ciśnienia. Na miejsce skierowano dwie sekcje straży pożarnej oraz policję i pogotowie gazowe.

Komentarze

zazeł 2023-01-18 18:31:43 Uszkodzili pewnie ci sami, którzy wysadzili NS1 i NS2.

pomorzanie 2023-01-18 11:22:52 To stary gazociąg, z czasów Gryfitów, dlatego nie ma go na planach.

Kazik 2023-01-17 21:50:03 A kto by się spodziewał że pod ziemią może być gazociąg.Przecież to jakieś mapy powinny być czy coś. My tu spod Pyrzyc przyjechali na robotę to nikt nic nie mówił tylko kopać kazali.

Aplar solar 2023-01-17 21:11:47 strach wyjść z domu. Jak nie strzelają w tramwaje to może wybuchnąć gaz!

Lud 2023-01-17 18:56:00 Nasze biedne , nieszczęśliwe miasto

nadzór 2023-01-17 18:21:40 Tak to jest jak brak nadoru nad pracami . Znajesz szto dziełać , znaju , to rabotaj i wsjo

Os 2023-01-17 18:13:51 Kierownik robot tej rewolucji dawno powinien stracić robotę. Brak organizacji jakiegokolwiek planu rzuca się w oczy chyba każdemu... w normalnych krajach 10 razy więcej czasu zajmuje rozeznanie planowanie i organizacja a robota to tylko formalność. U nas zawsze jakieś podziemne kolizje...

Ekolożka 2023-01-17 18:10:40 @autobusy Co za pytanie?! Oczywiście, że w elektrycznych. W obliczu nadchodzącej katastrofy klimatycznej (d. koniec świata) pogłębionej dodatkowym, dzisiejszym wyciekiem metanu nie można było postąpić inaczej. Autobus ten został co prawda podłączony do latarni, ale dokładnie tej, która czerpie prąd z ekologicznych wiatraków i paneli, pomijając te latarnie, które czerpią prąd z brudnego węgla.

Adin 2023-01-17 17:02:33 Dwa, tri i pajechali...

podwykonawca 2023-01-17 16:22:53 Podwykonawca 10 podwykonawcy projektu dostał zlecenie kopać to Jurij i Sazaka kopali .Agdzie kopać to Panie Szef wie ale go nie ma .Typowy obrazek z budowy

🤔 2023-01-17 15:57:36 Szasza przyjechał w Polszu i nie ogarnął na kacu sytuacji?

autobusy 2023-01-17 15:41:19 Ogrzewanie zapewniono w autobusach zwykłych, czy elektrycznych?

pan z żabki 2023-01-17 15:40:03 Rewolucja torowa bez dozoru,bez nadzoru inspektora nadzoru na placu budowy.Tak się kończy kiedy odpowiedzialni za nadzór na terenie inwestycji lekceważą swoje obowiązki.Koparkowy i pan od łopaty niczemu winni.Kazano im kopać to kopią.

Quistorp 2023-01-17 15:25:36 Określenie że róg Odzieżowej i Wyzwolenia to centrum miasta jest chyba na wyrost

brawo 2023-01-17 14:58:22 Saszka ja niciewo nie ponimaju uszkodził ?

pis 2023-01-17 14:51:27 juz otwarta ul Wyzwolenia ruch obywa sie bez utrudniej