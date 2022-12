Baltic Pipe z pełną przepustowością

W środę (30 listopada) gazociąg podmorski uzyskał docelową moc przesyłową w kierunku Polski, czyli 10 mld m sześc. rocznie. Energinet, duński operator systemu przesyłowego, zakończył proces podłączenia tłoczni w Zealand do infrastruktury Baltic Pipe.

– Baltic Pipe od 30 listopada osiąga pełną przepustowość – powiedział Tomasz Stępień, dotychczasowy prezes Gaz-Systemu (1 grudnia na tym stanowisku zastąpił go Marcin Chludziński). – Dzięki tej infrastrukturze możemy sprowadzać do Polski nawet 10 mld m sześc. gazu w skali roku, co pokrywa ponad 60 procent rocznego krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Od stycznia br. zwiększyliśmy przepustowość terminalu LNG w Świnoujściu. W tym roku uruchomiliśmy również gazociągi na Litwę i Słowację. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski, postawione przed Gaz-Systemem, zostało zrealizowane.

Baltic Pipe łączy systemy gazowe w Norwegii, Danii i Polsce.



Przesył gazociągiem uruchomiony został 1 października br., ale funkcjonował w ograniczonym zakresie do czasu zakończenia wszystkich prac budowlanych po stronie duńskiej. Obecnie gazociągi i tłocznia Baltic Pipe w Danii uzyskały docelowe parametry techniczne i mogą przesyłać 10 mld m sześc. rocznie, począwszy od 30 listopada br.

– To wielki dzień dla nas w Europie – powiedział Torben Brabo, dyrektor ds. stosunków międzynarodowych w firmie Energinet. – Osiągnęliśmy cel i możemy w pełni odkręcić kurek na Baltic Pipe. Wojna na Ukrainie i wynikający z niej kryzys energetyczny podkreśliły – niestety – wagę tego projektu. Budowa nowego gazociągu pomogła spełnić dążenie Polski do uniezależnienia się od rosyjskiego gazu.

Jak dodał, współpraca między krajami układała się doskonale.

– Współpraca ponad granicami to nie tylko konieczność przezwyciężenia kryzysu energetycznego, ale także powodzenie w bezpiecznej i skutecznej zielonej transformacji – zaznaczył.

(ek)