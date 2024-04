Przy Firlika tramwaje wypadają z szyn

REKLAMA

Komentarze

Ino już 2024-04-01 11:51:18 Zamiadt rozbudowy lini tramwajowych niech się szybciorem wezmą za remonty już istniejących !!!

Stary 2024-04-01 11:07:09 Oczekuję wreszcie że ZDiTM i jego organ założycielski zajmą się stanem pojazdów szynowych. Niektóre modele, w tym te żółte oraz skład numer 601 mają tendencję do wpadania w drgania. Radzę wybrać się 12 na Niebuszewo albo przejechać składem 601 na ostatnich siedzeniach w obniżonej części składu. Oparcia uderzają o szybę z tyłu.

#łukasz 2024-04-01 10:32:23 U warszawiaków taka moda że płodza dzieci a wychowuje kto inny bo szkoda im czasu na bycie tatusiem ale najgłosniej krzyczy o krzywdach a krzywda tego dziecka cię nie obchodzi ??

Abc 2024-04-01 03:39:13 Nikt się nie zastanawia nad sensownością utrzymywania i rozbudowywanie sieci tramwajowej...a przecież można je zastąpić autobusami...no ale po co?

Łukasz 2024-04-01 00:38:50 Moja córeczka prawię dwu letnia akurat z dziadkiem podróżowali jak wypadł z szyn tu w Szczecinie jest najgorsze torowisko powinni coś z tym zrobić bo któregoś razu możę się komuś z nas stać krzywda i to jest taka prawda.Ja pochodzę z Warszawy ludzie którzy tu przyjeżdżają to się z naszej komunikacji tramwajowej Śmieją.

xxx 2024-03-31 22:58:10 7 kwietnia wystawimy rachunek krzystkowi. A kasa leży, wystarczy się tylko wziąć do roboty. Najemcy lokali komunalnych są już winni miastu ok 200 mln zł. Co przez te 18 lat rządzenia zostało z tym zrobione ? Patola rządzi Śródmieściem ale robi się im chodniczki i laweczki.

To się zareklamował 2024-03-31 22:13:06 Dzięki ...

Słupek parkingowy 2024-03-31 19:42:05 POdziekujmy 7 kwietnia Panu Krzystkowi i Pani vice Dzotkowskiej . Niech się nie męczą z tą komunalka ! Przedogrodevzki, zielone PPdwóreczka , pływające ogródki za trzydzieści parę lat to jest ważne. Bezpieczny transport zbiorowy nie obchodzi właścicieli rezydencji i lomuzyn

Lista 2024-03-31 17:59:46 Krzystka i wszystko jasne jak "żarówka POLAM".

@gosc. 2024-03-31 17:51:20 Ty to chyba naprawdę jesteś ociężały intelektualnie złodziej z PO...? 800mln które zostało w kieszeniach Szczecinian to pieniądze nie zmarnowane przed nieudaczników pokroju Krzystka... kasy z KPO nie było żeby rząd zmienić i to UE się udało, co do SKM to już nie mogę się doczekać by wydawać co miesiąc 300zł na goowniany bilet dzięki któremu tak naprawdę nigdzie nie dojadę...

Piękne zdjęcie 2024-03-31 17:41:03 Niech to zdjęcie będzie podsumowaniem lat szkodnictwa Krzystka w Szczecinie...

Tragedia 2024-03-31 16:19:19 I oni chcą szybki tramwaj przedłużać ?! Najpierw wyremontujcie te linie co już są !!!

I nadal będą. 2024-03-31 15:53:38 Na Firlika zawsze fika.

gosc. 2024-03-31 15:33:27 Przez pisowski polski ład-wał miasto Szczecin jest ponad 800 mln zł w plecy (potwierdził to nowy wiceprezydent LK na swoim profilu na fb ) i brak kasy z KPO , plus pisowskie opoznienie o 3 lata budowy SKM, juz dawno byly by w tym miejscu nowe tory i tramwaje no ale suweren głosowal jak głosowal w całej Polsce wiec Szczecin ma to co ma .

Rob 2024-03-31 15:28:57 Genialne zdjęcie! Polecam obejrzeć galerie zdjęć do artykułu. Jakże ona jest wymowna w kontekście do artykułu. Ten wykolejony tramwaj i te twarze na nim. Niczym świadectwo działalności tych ludzi. Brawo!

No to 2024-03-31 14:02:12 Krzystek wypadł już z torów. Na tydzień przed wyborami :)

Ksystek 2024-03-31 13:57:54 Wybierzcie mnie 7 kfietnia na kolejną kadencję a obiecuje, ze wszystko POprawie !! 17 lat rządzenia to za mało na prawdziwa rewolucję.

Oj tam 2024-03-31 13:55:00 Czym tu się przejmować. Nie ostatni raz

He he 2024-03-31 13:51:40 Taki tabor nie jeździ na 6