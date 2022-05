Ryanair oferuje nowe loty ze Szczecina do Warszawy

Ryanair zainaugurował loty na trasie ze Szczecina do Warszawy Modlin. Połączenie będzie realizowane pięć razy w tygodniu. Przewoźnik informuje, że pasażerowie mogą rezerwować bilety w promocyjnych cenach do piątku do północy na stronie internetowej Ryanair. Ceny rozpoczynają się od 25 złotych.

- Jako linia lotnicza numer jeden w Polsce i w Europie cieszymy się mogąc zainaugurować loty na nowej trasie ze Szczecina do Warszawy Modlin. W sezonie letnim będziemy wykonywali z Portu Lotniczego Szczecin Goleniów 16 lotów tygodniowo na 4 trasach, do Dublina, Krakowa, Londynu oraz Warszawy Modlin - mówi Olga Pawlonka, dyrektor sprzedaży i marketingu Ryanaira w Europie Środkowo - Wschodniej i na Bałkanach.

Ryanairem polecimy do Dublina 2 razy w tygodniu, do Krakowa 3 razy w tygodniu, do Londynu Stansted 6 razy w tygodniu, do Warszawy Modlin 5 razy w tygodniu, do Liverpoolu 2 razy w tygodniu (od 2 listopada)

- To bardzo dobra informacja zarówno dla Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów jak i całego Pomorza Zachodniego, a w szczególności branży turystycznej - ocenia Maciej Dziadosz, prezes Zarządu Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów. - Zainaugurowanie przez linię lotniczą Ryanair trasy do Warszawy Modlin pokazuje, że współpraca Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów oraz Ryanair opiera się na długofalowej chęci rozwoju siatki połączeń na szczecińskim lotnisku. Jesteśmy pewni, iż w przypadku sukcesu trasy do Warszawy Modlin, oprócz już istniejącego połączenia do Krakowa w przyszłości pojawią się kolejne trasy krajowe.

Z Goleniowa do Warszawy można polecieć Lotem 19 razy w tygodniu. Liniami Wizz Air polecimy 2 razy w tygodniu do Bergen, Stavanger i Oslo Torp. Linią Norwegian - 2 razy w tygodniu do Oslo Gardermoen (od 4 czerwca). Będą też wakacyjne połączenia czarterowe - 4 w razy w tygodniu do Antalyi (od 11 czerwca do 10 października).

Po trudnych, pandemicznych latach, Port Lotniczy Szczecin – Goleniów stara się odbudowywać ruch lotniczy na Pomorzu Zachodnim. Port przewiduje, że w 2022 roku powinien obsłużyć ponad 400.000 pasażerów.

(as)