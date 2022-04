Potężny pożar hali produkcyjnej w Goleniowie. Spłonął magazyn z chemikaliami

Bardzo groźny pożar wybuchł późnym wieczorem we wtorek 26 kwietnia na terenie goleniowskiej firmy Best Bau Sp. z o.o., przy ul. Tartacznej w Goleniowie. Płonął magazyn, w którym składowane były chemikalia nieznanego na razie rodzaju. Nad miastem unosiły się kłęby gęstego dymu.

Płomienie błyskawicznie objęły cały magazyn wypełniony beczkami z jakąś łatwopalną substancją. Część z nich eksplodowała w płomieniach, stwarzając zagrożenie dla gaszących pożar strażaków, pozostałych zabudowań firmy, a nawet dla znajdujących się po drugiej stronie torów kolejowych budynków produkcyjnych firmy IKEA.

W momencie wybuchu pożaru na terenie firmy znajdowało się kilkunastu pracowników. Wszyscy bezpiecznie opuścili zagrożony teren, nikomu nic się nie stało. Gaszeniem pożaru zajmowały się jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Goleniowa i Szczecina oraz strażacy z OSP Lubczyna, Krępsko, Mosty, Rurzyca, Przemocze i Stepnica. Około północy pożar udało się opanować. Na czas akcji gaśniczej wstrzymano ruch kolejowy, gdyż część linii zaopatrujących strażaków w wodę poprowadzono przez tory.

W środę rano dymiącego jeszcze pogorzeliska doglądało kilku strażaków. Obecny na miejscu wojewódzki inspektor ochrony środowiska poinformował dziennikarza Kuriera, że nie ustalono jeszcze co było składowane w magazynie. Beczki są kompletnie wypalone, nie ocalały na nich żadne napisy, nie wiadomo też, czy uda się pobrać do badania próbki ich zawartości. Dokonano natomiast pomiarów jakości powietrza i stwierdzono, że nie ma w nim substancji mogących stwarzać zagrożenie dla ludzi.

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, magazyn na terenie Best Bau był wynajmowany innej goleniowskiej firmie i to do niej należały składowane tam chemikalia. Best Bau jest typową firmą budowlaną i nie gromadzi łatwopalnych substancji.

Wcześniejsza informacja

W nocy strażakom udało się opanować ogień i zagasić pożar hali produkcyjnej przy ul. Tartacznej w Goleniowie. Na miejscu nadal trwają działania. Ustalane są przyczyny wybuchu ognia i szacuje się straty wywołane przez żywioł.

Wcześniejsza informacja

Pożar hali produkcyjnej przy ul. Tartacznej w Goleniowie wybuchł we wtorek (26 kwietnia) około godziny 22. W budynku składowane są farby, lakiery i opakowania plastikowe. Na miejscu z ogniem walczy 12 zastępów straży pożarnej.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. W momencie wybuchu pożaru w hali przebywało 11 osób. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani.

Ze względu na to, że magazyn znajduje się blisko torów ruch kolejowy w okolicy Goleniowa został wstrzymany.

Straż pożarna apeluje do mieszkańców, by ze względu na zadymienie nie otwierali okien.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.

