Rolnicy zaostrzą protest w Szczecinie. Chcą równego traktowania [GALERIA]

Rolnicy z powiatu gryfińskiego mają zgodę na protestowanie w Szczecinie jeszcze przez miesiąc. Ale zapewniają, że ich akcja będzie trwała do skutku. Fot. Dariusz GORAJSKI

Rolnicy z powiatu gryfińskiego, którzy od trzech miesięcy protestują w Szczecinie, chcą zaostrzyć swoją akcję. Nie wiedzą jeszcze, jakie formy przybierze ich protest, ale mają zgodę, by trwał przynajmniej kolejny miesiąc.

W środę (24 maja) traktory znów przejechały przez miasto, po południu rolnicy dojechali nimi przed Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

- Chcemy równego traktowania. Nasi dziadkowie z bagnetami walczyli o każdy centymetr Polski, a dziś kolejne hektary trafiają w obce ręce - tłumaczył Adam Walterowicz, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. - Popierają nas posłowie PSL i PiS, ale nasze sprawy wciąż nie są załatwione.

Protest rozpoczął się, gdy na terenie powiatu gryfińskiego w miejscowości Babinek terenowy oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedłużył umowę na dzierżawę ziemi firmie z francuskim kapitałem.

- KOWR ma prawo to zrobić, jeśli podmiot zaakceptuje aneks do umowy. A w tym przypadku takiej akceptacji nie było - mówi Walterowicz.

Firma otrzymała aneksy o przedłużeniu umowy na miesiąc i dwa, a ostatecznie na 20 lat. Rolnicy z powiatu gryfińskiego na taki stan rzeczy się nie godzą.

Polscy rolnicy chcą równego traktowania. Tłumaczą, że nie mają tak preferencyjnych warunków, jak podmioty z zagranicznym kapitałem. Muszą stawać do przetargów, które obcych podmiotów nie obowiązują. Dlatego uprzedzają, że będą obecni w Szczecinie jeszcze co najmniej przez miesiąc, bo na taki okres otrzymali zgodę. Ale protestować zamierzają do skutku.©℗

ToT