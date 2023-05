Rolnicy domagają się gruntów. Protest wciąż trwa

Nastroje wśród części rolników z Pomorza Zachodniego wciąż nie są zbyt dobre. Fot. Dariusz Gorajski

Zachodniopomorscy rolnicy, którzy od ponad 70 dni protestują przed szczecińskim Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, domagają się rozdysponowania między nich gruntów gospodarstwa z Babinka należącego do francuskiego właściciela. Uważają, że KOWR nie tylko powinien, ale musi tak postąpić.

W poniedziałek chłopi przyjechali na ciągnikach spod KOWR na Wały Chrobrego.

- To, że odwołano jednego z wicedyrektorów generalnych KOWR-u, to przyznanie się do winy - mówił Władysław Serafin, jeden z protestujących. - To miało uspokoić nastroje. Ale nie wywołało decyzji. Według wszystkich ekspertyz prawnych, jakie posiadamy, grunty spółki od 28 października ub. roku są własnością KOWR-u i są teraz użytkowane nieprawidłowo. Podlegają rozdysponowaniu w formie przetargu.

Według rolników przetarg należy ogłosić w ciągu najbliższych siedmiu dni. Jeśli tak się nie stanie, chłopi zapowiadają zaostrzenie protestu. Co oznacza, że na ulicach Szczecina znowu mogłyby pojawić się traktory utrudniające ruch.

Rolników wspierał poseł Jarosław Rzepa, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu Zachodnim.

- Protest pod KOWR trwa już ponad 70 dni - podkreślał polityk. - Minister Telus obiecuje, że rozwiąże umowę. Umowa tak naprawdę wygasła. KOWR powinien dziś w trybie natychmiastowym wystąpić o zwrot gruntów. Panie ministrze, tyle obietnic, tyle uścisków dłoni, a rolnicy domagają się konkretów.©℗

(as)