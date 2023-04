Rolnicy kończą protest na Wałach Chrobrego [GALERIA]

Negocjacje ministra Roberta Telusa z rolnikami z województwa zachodniopomorskiego trwały do czwartkowego popołudnia. Fot. Dariusz Gorajski

Jest wstępne porozumienie między protestującymi w Szczecinie rolnikami a ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Robertem Telusem. W czwartek po południu w Centrum Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego obie strony podpisały protokoły końcowe z negocjacji.

- Zjeżdżamy z Wałów Chrobrego! - ogłosił Stanisław Barna, jeden z liderów protestu. Oznacza to, że zniknie "zielone miasteczko", jakie farmerzy rozbili 23 marca przed gmachem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jednocześnie rolnik zastrzegł: - Utrzymujemy pogotowie strajkowe.

Minister Telus podkreślał, że zachodniopomorscy chłopi, którzy zorganizowali protest w Szczecinie, walczyli w imieniu swoich kolegów z całej Polski.

- Rolnictwo było i jest w bardzo trudnej sytuacji - mówił polityk. - Zablokowaliśmy granicę. Podstawowy warunek rolników był taki, żeby objąć pomocą gospodarstwa rodzinne do 300 hektarów. Były też pewne rzeczy, które negocjowaliśmy jeszcze w nocy, jak dopłata do nawozów czy dopłata do zbóż, także w okresie jesiennym.

Jedna z form pomocy: rolnicy, którzy sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, dostaną wyrównanie. Przewidziano także dopłaty do oleju napędowego. Jeszcze przed czwartkowym porozumieniem rząd chwalił się, że na pomoc rolnikom przeznaczy historyczną kwotę 10 miliardów złotych.©℗

